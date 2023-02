Putyin valami nagyon fontos dolgot jelenthet be holnap

Az orosz elnök egy fontos beszédet fog mondani, amelyben a képviselőket tájékoztatni fogja az ország helyzetéről és az Ukrajnában csaknem egy évvel ezelőtt indított „speciális hadműveletről” is. Ez utóbbi elnevezése pedig a beszéd után akár meg is változhat, ugyanis

több elemző is úgy gondolja, hogy Putyin hadat üzenhet Ukrajnának.

– adta hírül a Világgazdaság.

Az elmúlt 12 hónapban erről már több cikk is született, ezidáig Putyin mégsem hirdette ki a hadiállapotot, így a lap szerint fenntartásokkal kell kezelni ezeket az információkat. Ha pedig ki is hirdeti a háborút, akkor a teljes hadsereget is bevetheti Ukrajnában, illetve mozgósítást rendelhet el a teljes lakosság körében.

Megírták, hogy a háború kihirdetéséhez most meg is lehet a szükséges „indíték”, a hírek szerint ugyanis

az orosz nyomozó hatóságok lezárták a tavaly októberben felrobbantott kercsi híd ügyében indított vizsgálatot, és arra jutottak, hogy az ukrán titkosszolgálat robbantotta fel a krími összeköttetést.

Ha meg nem is üzen hadat, valamilyen keményebb üzenetet vagy egy új célt mindenképp meg kell fogalmaznia beszédében, hogy a hátországban egyre erősödő háborúellenes hangokat elcsendesítse.

Borítókép: Vlagyimir Putyin egy moszkvai ifjúsági fórumon 2022 nyarán (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Majsov)