Vita az orosz pénzek elkobzásáról: Ukrajna újjáépítésére használnák fel

– Az oroszok fizessék meg az okozott pusztítást – szólított fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még novemberben. Becslések szerint 324 milliárd dollár lehet az uniós országok bankjaiban befagyasztott orosz pénzek összege, ehhez jönnek még az Egyesült Királyság, Svájc és az Egyesült Államok által befagyasztott pénzek.

Ahhoz azonban, hogy az oroszok nyugati bankokban tárolt vagyonát fel lehessen használni, el is kell őket kobozni – ebben a kérdésben viszont már megoszlik az országok véleménye.

Orosz rakétatámadásban megrongálódott lakóház romjait takarítják el a kelet-ukrajnai Pokrovszkban 2023. február 15-én. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Jogi alapok szükségesek az orosz pénzek elkobzásához

A napokban Svájc jelentette be, hogy az orosz pénzek elkobzása szembemegy az ország alkotmányával. Az alpesi ország még decemberben ismertette, hogy 8,13 milliárd dollár értékben fagyasztott be orosz pénzeket a nyugati szankciók értelmében, a héten azonban arról számolt be a kormány, hogy ezek elkobzása jogellenes és sérti Svájc nemzetközi kötelezettségvállalásait. Bern álláspontját a svájci bankok is támogatják: „napjainkban nincs jogalapja az elkobzásnak” – szögezte le a svájci bankárok szövetsége. A Szövetségi Tanács ugyanakkor arról biztosította a nemzetközi közösséget, Ukrajna támogatása folytatódni fog. Svájc január végén elfogadta az uniós szankciók újabb csomagját, melynek értelmében további kétszáz orosz személy ellen vezettek be intézkedéseket, továbbá betiltották a repülőgépek és drónok hajtóműveihez szükséges alkatrészek exportját. Mindemellett vizsgálják a szankciók megsértéséért járó büntetőintézkedések bevezetését is.