Mexikóvárosangol válogatottFIFAlabdarúgó-vb 2026mexikói válogatott

Káosz várható Angliában, miután az angol válogatott nemet mondott a FIFA-nak

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Hétfőre virradóan hosszú éjszaka várhat az angol futballszurkolókra. A világbajnokság nyolcaddöntőjében Mexikó vendége lesz Anglia, és az Egyesült Királyságban maradt drukkerek kedvéért a brit kormány meghosszabbította a kocsmák nyitvatartási idejét. A mérkőzés időpontjára várható mexikóvárosi vihar kellemetlenséget okozhat.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 7:20
Az angol válogatott Mexikó ellen folytatja a vb-t Fotó: Getty Images via AFP/Richard Pelham
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A FIFA megkérdezte a mexikói és az angol válogatott illetékeseit az ügyben, és miután mindegyik fél ellenezte az időpont megváltoztatását, 

jelen állás szerint marad a hétfő hajnali 2 órás kezdés.

Az időjárás viszont ebbe beleszólhat: bár az ellenállás miatt hamarabb aligha kezdik az összecsapást, villámlás esetén néhány órával akár csúsztathatják azt, ezzel pedig az is elképzelhető, hogy a módosított kocsmai záróra idején még nem ér véget a Mexikó–Anglia találkozó.

Az otthon maradt angol drukkerek aligha viselnék jól, ha a világbajnoki nyolcaddöntő hajrájához közeledve kényszerből kitennék őket a vendéglátóhelyekről.

 

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