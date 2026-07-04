Káosz várható Angliában, miután az angol válogatott nemet mondott a FIFA-nak

A FIFA megkérdezte a mexikói és az angol válogatott illetékeseit az ügyben, és miután mindegyik fél ellenezte az időpont megváltoztatását,
jelen állás szerint marad a hétfő hajnali 2 órás kezdés.
Az időjárás viszont ebbe beleszólhat: bár az ellenállás miatt hamarabb aligha kezdik az összecsapást, villámlás esetén néhány órával akár csúsztathatják azt, ezzel pedig az is elképzelhető, hogy a módosított kocsmai záróra idején még nem ér véget a Mexikó–Anglia találkozó.
Az otthon maradt angol drukkerek aligha viselnék jól, ha a világbajnoki nyolcaddöntő hajrájához közeledve kényszerből kitennék őket a vendéglátóhelyekről.
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