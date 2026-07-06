magyar férfi kosárlabda-válogatottHanga ÁdámkosárlabdaPerl ZoltánVojvoda Dávid

A végére magabiztos lett a búcsúzók tiszteletére aratott magyar siker

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A magyar férfikosárlabda-válogatott Belgium elleni 85-70-es hazai győzelemmel zárta a vb-selejtezők első szakaszát. A magyar válogatott továbbjutott, de a világbajnoki szereplés kiharcolásáért még sokat kell tennie. Hanga Ádám és Vojvoda Dávid ebben már nem lesz Gasper Okorn szövetségi kapitány segítségére, őket elbúcsúztatta a magyar szövetség.

Forrás: MTI2026. 07. 06. 20:39
Perl Zoltán a magyar válogatott legeredményesebb játékosa volt a Belgium ellen 85-70-re megnyert kosárlabda vb-selejtezőn Fotó: FIBA.com
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Bayer Zsolt
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