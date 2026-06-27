A hírre reagálva az ukrán kormány azt mondta, hogy „nagyra értékeli az Európai Unió azon szándékát, hogy egy évvel meghosszabbítsa az ideiglenes védelmet az EU-tagállamokban élő ukrán állampolgárok számára”. A közlemény azt is leírja, hogy a javasolt változtatások „célja a nagyobb jogi egyértelműség és az uniós mechanizmusok, valamint az ukrán nemzeti jogszabályok közötti koherencia biztosítása az új kérelmek elbírálása során”.
Katonai mozgósítás: már az EU-ban sem kapnának védelmet a háború elől menekülő ukránok
Brüsszel bejelentette, hogy további egy évvel meghosszabbítja a védelmi intézkedéseket a blokkban élő 4,4 millió ukrán állampolgár számára, de a továbbiakban nem hagyja jóvá a katonai korú férfiak belépését. A magyarázat szerint ezzel kísérletet tesznek arra, hogy az EU jobban összhangba kerüljön Ukrajna katonai mozgósítási szabályaival.
Az Origo hírportál hozzáteszi, hogy az új intézkedés szerint az ideiglenes védelmet nem szabad megadni olyanoknak, akik katonai kötelezettségeik miatt jogszerűen nem hagyhatnák el Ukrajnát.
A gyakorlatban ez minden hadköteles 23 és 60 év közötti férfi kizárását jelenti.
Az ukrán jogszabály ugyanakkor mentesíti a fogyatékkal élőket, a katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítetteket, a három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő apákat, valamint azokat, akik teljes munkaidőben beteg hozzátartozóikat ápolják.
Éles kritika az Európa Tanácstól
A katonai korú férfiakra vonatkozó korlátozó intézkedések bevezetése ugyanakkor éles bírálatot váltott ki az Európa Tanács emberi jogi biztosából, Michael O'Flahertyből, aki szerint a változás emberi jogi aggályokat vet fel.
A katonai szolgálattal kapcsolatos kérdések védelmi kérelmeket vonhatnak maguk után, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell az egyéni elbíráláshoz való hozzáférést
– olvasható O'Flaherty irodája által kiadott sajtóközleményben.
Az új korlátozások nem vonatkoznak visszamenőlegesen azokra a férfiakra, akik korábban ideiglenes védelmet kértek az EU-ban. Brunner biztos megemlítette, hogy azok a személyek, akik már nem jogosultak az EU Ukrajnára vonatkozó ideiglenes védelmi keretrendszere alapján, továbbra is kérhetnek menedékjogot az általánosabb módszer szerint. Az új korlátozások heteken belül lépnek hatályba, amint az uniós országok hivatalosan elfogadják az intézkedést, és azt közzéteszik az EU hivatalos jogi közlönyében.
Miért fontos ez a kijevi vezetésnek?
Katonai hírszerzési források és független harctéri megfigyelők egyöntetűen állítják: az ukránoknak jelentősen több gyalogságra, valamint fegyverre lenne szükségük, ha reménykedni akarnak a győzelemben – írta meg korábban lapunk is.
További Külföld híreink
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián kénytelen volt elismerni, hogy országa januárban és februárban mintegy 109 négyzetkilométernyi területet vesztett az orosz előrenyomulás miatt. Az Institute for the Study of War adatai szerint február első két hetében az orosz hadsereg mintegy 203 négyzetkilométert foglalt el. Ez a folyamatos területvesztés Zelenszkij szerint az ukrán légvédelem lőszerhiányának is köszönhető, amiért az európai partnereket tette felelőssé.
További Külföld híreink
Nick Reynolds, a Royal United Services Institute kutatója szerint Oroszország „meglehetősen következetesen” hatol át az ukrán frontvonalakon, és képes nyomást gyakorolni a teljes frontszakaszon.
Az ukránok számára legaggasztóbb azonban az emberhiány.
Katonai egységeinek parancsnokai szerint a személyi állomány hiánya rontja a hadműveletek végrehajtásának képességét. Több drónpilótára és nagyobb létszámú gyalogságra van szükség a fedezésükhöz. Míg a lap szerint Oroszország 2022 óta 1,2 millió fő, csak tavaly 415 ezer fő veszteséget szenvedett el (beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket), Ukrajna veszteségei 600 ezer főre tehetők.
Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)
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