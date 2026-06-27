Katonai mozgósítás: már az EU-ban sem kapnának védelmet a háború elől menekülő ukránok

Az Origo hírportál hozzáteszi, hogy az új intézkedés szerint az ideiglenes védelmet nem szabad megadni olyanoknak, akik katonai kötelezettségeik miatt jogszerűen nem hagyhatnák el Ukrajnát.

A gyakorlatban ez minden hadköteles 23 és 60 év közötti férfi kizárását jelenti.

Az ukrán jogszabály ugyanakkor mentesíti a fogyatékkal élőket, a katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítetteket, a három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelő apákat, valamint azokat, akik teljes munkaidőben beteg hozzátartozóikat ápolják.

Éles kritika az Európa Tanácstól

A katonai korú férfiakra vonatkozó korlátozó intézkedések bevezetése ugyanakkor éles bírálatot váltott ki az Európa Tanács emberi jogi biztosából, Michael O'Flahertyből, aki szerint a változás emberi jogi aggályokat vet fel.

A katonai szolgálattal kapcsolatos kérdések védelmi kérelmeket vonhatnak maguk után, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell az egyéni elbíráláshoz való hozzáférést

– olvasható O'Flaherty irodája által kiadott sajtóközleményben.

⚡️Update: Ukraine didn't request protection restrictions on Ukrainian men, EU clarifies.



A European Commission spokesperson later clarified that what the Commissioner meant is that the Commission followed its tried and tested methodology when it comes to working with Ukraine.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2026

Az új korlátozások nem vonatkoznak visszamenőlegesen azokra a férfiakra, akik korábban ideiglenes védelmet kértek az EU-ban. Brunner biztos megemlítette, hogy azok a személyek, akik már nem jogosultak az EU Ukrajnára vonatkozó ideiglenes védelmi keretrendszere alapján, továbbra is kérhetnek menedékjogot az általánosabb módszer szerint. Az új korlátozások heteken belül lépnek hatályba, amint az uniós országok hivatalosan elfogadják az intézkedést, és azt közzéteszik az EU hivatalos jogi közlönyében.

Miért fontos ez a kijevi vezetésnek?

Katonai hírszerzési források és független harctéri megfigyelők egyöntetűen állítják: az ukránoknak jelentősen több gyalogságra, valamint fegyverre lenne szükségük, ha reménykedni akarnak a győzelemben – írta meg korábban lapunk is.