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Belaruszorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij békét kötne?

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Az ukrán elnök szerint Ukrajna benyújtotta békés megoldási javaslatait Oroszországnak. Esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij a háború gyors befejezésére szólított fel, és az Oroszország elleni dróntámadásokat „igazságos válasznak” nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 11:31
Volodimir Zelenszkij Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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