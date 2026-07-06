A Balázs Elemér Group visszatér a Várkert Bazárba
Hosszabb szünet után tér vissza július 9-én este a Várkert Bazár színpadára hazánk egyik legnépszerűbb jazzformációja, a Balázs Elemér Group. A zenekar legutóbb 2020-ban koncertezett ezen a helyszínen, így a mostani, felszabadult nyári hangulatot ígérő szabadtéri fellépés különleges alkalomnak ígérkezik a közönség és a művészek számára egyaránt.
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