Újabb forróságra figyelmeztetnek

Görögországban a hétvégén egy erdőtűz lángjai két gyárat is elértek és felperzseltek Thesszalonikiben, az ország északi részén, ami miatt a hatóságok evakuálták a környező területet, és arra figyelmeztették a háztartásokat, hogy tartsák zárva az ablakokat – írja a Euronews hírportálján.

Photographs from the results of yesterday's wild fire outside the Greek city of Thessaloniki. That same recycling plant is still burning, pumping out a noxious chemical soup today.#Greece #θεσσαλονίκη pic.twitter.com/rlGbRkN8Gw — Teacher Dude (@teacherdude) July 6, 2026

Spanyolországban a Costa Brava északkeleti partvidéke közelében keletkezett tűz két nap alatt több mint 2200 hektárt égetett le. A tűzoltók szerint munkájukat a napokban emelkedő hőmérséklet és a tűz peremén kialakult számos parázsló góc nehezíti majd.

Thousands of firefighters are battling fast-moving wildfires sweeping across Spain, France, and Portugal as scorching temperatures, strong winds, and prolonged drought fuel one of Europe's most severe fire seasons in years.



In northeastern Spain, a major wildfire near the Costa… pic.twitter.com/2iPaSbCJIR — Ocean News (@OceanNewsUK) July 5, 2026

Portugáliában a katasztrófavédelem közölte, hogy már „80 százalékban” sikerült megfékezniük azt az erdő- és bozóttüzet, amely az ország északi részén mintegy 13 000 hektárnyi erdőt és cserjést pusztított el.

Borítókép: Erdőtűz Franciaországban (Fotó: AFP)