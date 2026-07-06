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FranciaországerdőtűzhőhullámGörögország

Újabb forróságra figyelmeztetnek

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Franciaországot már elérte a hőhullám, a briteket is figyelmeztetik. Újabb forróság jöhet Európában, miközben erdőtüzek pusztítanak. Franciaország mellett Spanyolország és Görögország is a lángokkal küzd.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 06. 13:30
Erdőtűz Franciaországban Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
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Görögországban a hétvégén egy erdőtűz lángjai két gyárat is elértek és felperzseltek Thesszalonikiben, az ország északi részén, ami miatt a hatóságok evakuálták a környező területet, és arra figyelmeztették a háztartásokat, hogy tartsák zárva az ablakokat írja a Euronews hírportálján. 

Spanyolországban a Costa Brava északkeleti partvidéke közelében keletkezett tűz két nap alatt több mint 2200 hektárt égetett le. A tűzoltók szerint munkájukat a napokban emelkedő hőmérséklet és a tűz peremén kialakult számos parázsló góc nehezíti majd.

Portugáliában a katasztrófavédelem közölte, hogy már „80 százalékban” sikerült megfékezniük azt az erdő- és bozóttüzet, amely az ország északi részén mintegy 13 000 hektárnyi erdőt és cserjést pusztított el.

Borítókép: Erdőtűz Franciaországban (Fotó: AFP)

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