Újabb forróságra figyelmeztetnek

Görögországban a hétvégén egy erdőtűz lángjai két gyárat is elértek és felperzseltek Thesszalonikiben, az ország északi részén, ami miatt a hatóságok evakuálták a környező területet, és arra figyelmeztették a háztartásokat, hogy tartsák zárva az ablakokat – írja a Euronews hírportálján.
Spanyolországban a Costa Brava északkeleti partvidéke közelében keletkezett tűz két nap alatt több mint 2200 hektárt égetett le. A tűzoltók szerint munkájukat a napokban emelkedő hőmérséklet és a tűz peremén kialakult számos parázsló góc nehezíti majd.
Portugáliában a katasztrófavédelem közölte, hogy már „80 százalékban” sikerült megfékezniük azt az erdő- és bozóttüzet, amely az ország északi részén mintegy 13 000 hektárnyi erdőt és cserjést pusztított el.
Borítókép: Erdőtűz Franciaországban (Fotó: AFP)
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