sulyok tamásvelencei bizottságköztársasági elnök

A Sándor-palota közzétette a Velencei Bizottsághoz intézett kérdéseket

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A Sándor-palota közleménye szerint az alaptörvény 17. módosítása az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent. Továbbá rámutattak, hogy a kormány még mindig nem fogadta a Velencei Bizottságnak az ügyben kirendelt szakértőit, miután Sulyok Tamás államfő korábban a szervezethez fordult.

Magyar Nemzet
2026. 07. 06. 19:32
Fotó: Csudai Sándor
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Tüntetés lesz csütörtökön

Gulyás Grgely, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 

július 9-én, csütörtökön este hat órától tüntetést tartanak a Sándor-palotánál.

Mindenkit arra kérnek, hogy vegyen részt a tüntetésen, akinek fontos a demokrácia, a köztársasági elnöki intézmény, valamint az, hogy ne gyengüljön a nemzeti vagyon, illetve a termőföldek védelme. Mint mondta, a kormány lépése az önkényuralomra törekvésnek megnyilvánulása, ami eddig idegen volt a magyar demokráciától. Felidézte, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz-kormány nem tett ilyen lépéseket. Szerinte az lenne a leghelyesebb, ha a kormány visszavonná az előterjesztést.

A normális eljárásrenddel ellentétesnek titulálta, hogy a kormánytöbbség nyolc nap alatt le akarja zárni a teljes vitát a módosításról.

Leszögezte, hogy a tervezet átlépést jelent az európai kultúrkörön.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Csudai Sándor)

 

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