A Sándor-palota közzétette a Velencei Bizottsághoz intézett kérdéseket

Tüntetés lesz csütörtökön

Gulyás Grgely, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy

július 9-én, csütörtökön este hat órától tüntetést tartanak a Sándor-palotánál.

Mindenkit arra kérnek, hogy vegyen részt a tüntetésen, akinek fontos a demokrácia, a köztársasági elnöki intézmény, valamint az, hogy ne gyengüljön a nemzeti vagyon, illetve a termőföldek védelme. Mint mondta, a kormány lépése az önkényuralomra törekvésnek megnyilvánulása, ami eddig idegen volt a magyar demokráciától. Felidézte, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz-kormány nem tett ilyen lépéseket. Szerinte az lenne a leghelyesebb, ha a kormány visszavonná az előterjesztést.

A normális eljárásrenddel ellentétesnek titulálta, hogy a kormánytöbbség nyolc nap alatt le akarja zárni a teljes vitát a módosításról.

Leszögezte, hogy a tervezet átlépést jelent az európai kultúrkörön.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Csudai Sándor)