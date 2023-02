Volt idő, mikor Verhofstadt Putyinnal üzletelt

Guy Verhofstadtnak komoly anyagi érdekei lehetnek abban, hogy Európában minél több ország mondjon le a vezetéken szállított energiahordozókról, és helyettük a tengeri úton érkezőkbe fektessenek be. A liberális belga európai parlamenti képviselő ugyanis egy olyan cégnek az igazgatótanácsában foglalt helyet, amelyik világszerte LNG-t, vagyis cseppfolyósított gázt is szállít. A vállalat emellett a szárazföldi kiszolgálásban és az energiahordozó tárolásában és visszagázosításában is aktívan részt vesz szinte minden kontinensen. Nem meglepő módon Európában is jelen van az Exmar, és fontos szerepet kapott abban, hogy Európában egyre több helyen támaszkodnak az LNG-re.

Verhofstadt 2010-ben került a cég vezetőségébe, és azóta is azért lobbizik, hogy egyre szélesebb körben vegyék igénybe a tankerhajókat, amelyek LNG-t vagy LPG-t szállítanak, esetleg a kikötőkben tárolják és visszagázosítják az energiahordozót.

Az őrült parlamenti kirohanásairól és a mérhetetlen gazdagságáról híres Verhofstadt elvtelenségét jól mutatja, hogy a szállítmányozó cég a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött – ami történetesen közvetlenül is hozzákapcsolja Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Ezt a szerződést a cég akkor kötötte, amikor a háborús bűnös Putyin éppen elfoglalta a Krím félszigetet.

A Pacific Rubiales Energy Corp. és a Gazprom Marketing & Trade Ltd. öt évre szóló megállapodást kötött, amely körülbelül évi 500 000 tonna cseppfolyósított földgázra vonatkozik. Előbbi egy kanadai székhelyű cég, akkoriban 100 százalékos tulajdonosa volt a Meta Petroleum Limitednek, egy kolumbiai olaj- és gázipari vállalatnak. Utóbbi pedig akkor még a Gazprom orosz állami tulajdonú energiaóriáshoz tartozott. A két partner között pedig az Exmar is helyet kapott, az LNG-rakományt a karibi FLNG uszályában dolgozták fel és tárolták, amíg a rendszerbe nem táplálták.

Az Exmar akkori vezérigazgatója, Nicolas Saverys nagyon fontosnak nevezte ezt a megállapodást, amely lehetőségek széles tárházát nyitotta meg. Az Exmar igazgatótanácsában pedig már akkor ott ült Guy Verhofstadt.

Egyébként Verhofstadtot nem csak az energiahordozó származása nem érdekli, de láthatóan az sem, hogy a tengeri nyersanyagszállítás sokkal környezetszennyezőbb és még drágább is, mint a vezetékes szállítás. Pedig az Európai Parlamentben rendre zöldpolitikusként tüntetni fel magát, és a közösségi oldalakon is hirdeti a bolygó megmentését. Már 2017-ben is azt hangoztatta, hogy a klímaváltozás és a környezetszennyezés nem ismer határokat.

Borítókép: Guy Verhofstadt (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)