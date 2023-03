A rendőrség no-go zónákat jelöl ki Oslóban

Idén eddig csak lövöldözésben 19-en sebesültek meg és heten haltak meg, elsősorban ezekhez a negyedekhez köthető bűnbandák tevékenységének következtében, de számos robbantás és késelés is történt.

Bár a svédek eddig sok eredményt nem értek el azzal, hogy felcímkézték ezeket a negyedeket, most az oslói rendőrség is hasonlóval próbálkozik. Egyelőre hat olyan területet választottak ki a norvég fővárosban, ahol magas az alacsony iskolai végzettségűek, a Norvégiában rövid ideje élők, valamint az egyedülálló szülők aránya. A régió rendőrparancsnoka, John Roger Lund a Klassenkampen folyóiratnak hozzátette, hogy ezen adatokat összekapcsolják a területre eső rendőri intézkedések és a regisztrált bűncselekmények számával, valamint hírszerzési forrásokkal is. Az új területek kapcsán a rendőrség csatlakozott az oslói Rendvédelmi Főiskola kutatócsoportjához annak érdekében, hogy a bűncselekmények megelőzésében eredményesebbek legyenek, azaz például hogy kiderítsék, mely bűnmegelőzési intézkedések hatékonyak.

Az erőszakos bűnözés mértéke tavaly emelkedett Norvégiában, derült ki egy múlt héten bemutatott rendőrségi jelentésből.

A csoportosan elkövetett erőszakos bűncselekmények eddig nem alkottak önálló kategóriát, 2022-ben már külön említik, annyira meghatározó lett ez a fajta fenyegetés. Lund szerint az Oslóban tapasztalható erőszak fő mozgatórugója a bevándorló hátterű bűnbandák közti területi harc és a drogkereskedelem. A lapnak elárulta, hogy az erőszak megfékezésében a stratégia része az is, hogy elvágják a bandák utánpótlását, úgy, hogy megakadályozzák a gyermekek és fiatalok drogszállításra történő toborzását, de keményen fellépnek a közterületeken drogot árulókkal és fegyvert illegálisan birtoklókkal szemben is.

