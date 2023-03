A törökországi földrengés sújtotta területre látogatott Novák Katalin

Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájának helyszínére, a február 6-i földrengés sújtotta Dél-Törökországba látogatott csütörtökön Novák Katalin. Hivatalos látogatásának második napján a magyar köztársasági elnök helikopterről tekintette meg az érintett területet, és személyesen is találkozott a magyar mentőcsapatok által kimentett 35 ember egyik legfiatalabb túlélőjével, az 5 éves Ahmet Yildirimmel.

Novák Katalin köztársasági elnök (b2) beszélget Adanában 2023. március 30-án Ahmet Yildirim, egy ötéves kisfiú otthonában, akit a magyar mentőcsapat mentett ki a februári törökországi földrengés után. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója az MTI-vel tudatta: Novák Katalin édesanyaként is átérzi a török családok fájdalmát, s ezért is látogatott el a földrengés által sújtott régióba. Kiemelte azt is, hogy büszke mindazokra, akik az első perctől segítik a törökországi földrengésben érintetteket.

Ahmet Yildirimet a magyar mentőcsapatoknak a százhuszadik órában, nyolc és fél órás küzdelem után sikerült a romok közül kimenteni. A kisfiú édesanyja is életben volt még, amikor elérték őket a mentőcsapatok, de minden küzdelem ellenére már nem jutott ki élve az őket fogságba ejtő üregből, ahogy Ahmet kishúga és édesapja sem.

A magyar mentőcsapatok az egyik keresőkutyájuk, egy tacskó segítségével bukkantak Ahmetre. A mentőcsapatok munkatársainak beszámolói szerint a kisfiú anyukája ahogy megérezte, hogy Ahmet biztonságban van, elengedte a kezét, s életét vesztette.

Az ötéves Ahmetet apai nagymamája fogja felnevelni. A kisfiú fizikailag már jól van, de az orvosok sajnos nem tudták megmenteni a jobb lábát, ezért amputálni kellett.

A földrengés áldozatainak száma meghaladta az ötvenezret Törökországban és Szíriában.

Novák Katalin a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel szerdán, Ankarában folytatott megbeszélését követő közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

A magyarok a földrengés okozta bajban és a következő időszakban is segítséget nyújtanak a török embereknek.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (b) Adanában 2023. március 30-án Ahmet Yildirimmel, egy ötéves kisfiúval – a gyermek otthonában –, akit a magyar mentőcsoport mentett ki a februári törökországi földrengés után. (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)