A woke-őrület következménye Amerika történetének második legnagyobb bankcsődje

Múlt hétvégén, már a bankcsőd bejelentését követően a New York Post arról írt, hogy az SVB kockázatkezelési részlegének vezetője ideje nagyrészét egy sor LMBTQ-program előmozdításával töltötte, például úgynevezett biztonságos terek létrehozásával, ahol az alkalmazottak megoszthatják a homoszexuális „coming out”-történeteiket, vagyis nyilvánosságra hozhatják szexuális orientációjukat. Mindemellett a bevallottan „queer”, azaz nem heteroszexuális vagy ciszgendervonzalmú Ersapah indította el a hitelintézet első egy hónapos Pride-kampányát is, nem titkoltan saját szexuális irányultságával indokolva azt. Mindemellett – miközben az anyabank a csőd felé robogott – Ersapah világszerte utazgatott úgynevezett „másságpéldaképként”.

Fontos körülmény az is, hogy az SVB igazgatótanácsát a Demokrata Párt befolyásos támogatói uralták.

A 12 tagú testületben felbukkant Hillary Clinton egy nagy pénzügyi támogatója, Barack Obama egy politikai kinevezettje és egy földrajzilag is Nancy Pelosi volt képviselőházi elnökhöz közeli – a rezidenciájának szomszédságában működő –, Napa-völgyi borász. A Fox News beszámolója szerint általában véve is igaz, hogy az igazgatóság tagjai Obama, Clinton, Biden és kaliforniai demokrata kongresszusi képviselők adományozói voltak, akik a Biden-féle párt kampánygépezetét is pénzelték. A támogatottak listáján ráadásul pikáns módon a befolyásos szenátusi bankügyi bizottság tagja, Mark Warner is szerepel. Összességében sokatmondó, hogy a 12 igazgatósági tagból mindössze egyetlen embernek volt befektetési banki tapasztalata.