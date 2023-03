Azért tiltottak ki két férfit egy marylandi étteremből, mert fehérek

Az étterem legalább fél tucat fehér férfit is, szintén faji alapon, diszkriminált – értesült a The Daily Beast. Az étterem tulajdonosa, Charlotte Aufdem-Brinke, mint az a Dcnewsnow.com című helyi portál cikkéből is kitűnik,

a Black Lives Matter mozgalom ismert támogatója, és aktívan részt vesz a helyi, belpolitikai csatározásokban.

Rendőrt hívtak a reklamálókra

Az egyesült államokbeli Maryland szövetségi államban, a Washingtontól északnyugatra fekvő Boonsboro Dan’s Restaurant nevű bárt és éttermet 800 ezer dollár kártérítésre perli a település környékén élő Neal Glessner.

Az 52 éves férfit, aki hetente mintegy 500 dollárt költ el a bárban és az étteremben, egy barátjával, Joseph Michael Washington megyei helyettes államügyésszel együtt tiltották ki onnan egy este, amikor vacsorázni szerettek volna. A két férfi által leadott rendelést még 45 perc után sem teljesítették, és amikor ezt szóvá tették, az étterem egyik alkalmazottja kitessékelte őket, kérdésükre közölve, hogy egyúttal ki is tiltják őket.

Az étterembe rendőrt hívtak, a kidobott férfiakkal pedig indoklásul közölték, hogy öreg, fehér férfiak.

Az étterem alkalmazottja hozzátette: „Ti öreg, fehér emberek úgy viselkedtek, mintha minden a tiétek lenne. Tűnjetek innen!”

„A fehérek élete is számít”

Az eset miatt a bár előtt tüntetés szerveződött – közli a Daily Mail című brit lap. Szombaton egy tucatnyi, tüntetőkből álló csoport állt az étterem előtt, táblákkal, amelyeken – a BLM-mozgalom jelszavának mintájára – az állt: „Old White Men’s Live Matter!” (Az öreg, fehér férfiak élete számít), és „It Is Okay To Be White” (Nem szégyen fehérnek lenni).

Az eset a szemben álló felek között az interneten is folytatódik: a kisvárosban a helyi lakosok bekapcsolódtak a szócsatába – derül ki a Daily Mail cikkéből.

A Híradó.hu cikke Azért tiltottak ki két férfit az étteremből, mert fehérek címen érhető el.