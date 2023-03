Chris Rufo szerint Ron DeSantis felmosná a padlót Joe Bidennel

– Konzervatív aktivistaként többek között a kritikai fajelméletet ostorozza, ahogyan a mostani felszólalásában is tette. Miért tartja károsnak?

– Először is azért, mert tantételként tévesnek tekintem. A kritikai fajelmélet azt állítja, hogy az Egyesült Államok alapvetően rasszista társadalom, ahogyan alapdokumentumaink, mint a Függetlenségi nyilatkozat, az alkotmány, valamint társadalmi és kulturális intézményeink is, az elnyomás jegyében jöttek létre, ideértve a kétszülős családokat.

Mindezt áltudományos téveszmének tartom. Politikailag azonban mint ideológia veszélyes, mert elnyomókra és elnyomottakra osztja az amerikaiakat, mégpedig a bőrszín szerinti besorolásuk alapján.

Eközben semmilyen értelmes, tartalmi megoldással nem szolgál a társadalmi problémáinkra. Csak felerősíti azokat, elmélyítve Amerika megosztottságát. A kritikai fajelmélet ellentétbe kerül az amerikai gondolkodás egy régi ismérvével, a gyakorlatias gondolkodással is, aláásva a szabadságot és az egyenlőséget mint értékeket.

– Felelősnek tartja a Biden-kormányt ennek a baloldali ideológiának a felkarolásáért?

– Maga a kritikai fajelmélet már Joe Biden hatalomra jutása előtt is jelen volt az 1960-as, 70-es évek mozgalmainak, a Fekete Párducok és a Fekete Felszabadítási Hadseregnek az újjászületéseként. Mégpedig az egyetemi oktatásból szétterjedve mindenütt jelen van a vállalatok humánerőforrás-politikájától a kormányzatig. Ez 2020 előtt is így volt, Biden annyit tesz hozzá, hogy elmélyíti a problémát.

– A konzervatív Florida a genderideológiával is birokra kelt, a magyar gyermekvédelmi törvényhez nagyon hasonló jogszabályt fogadott el. Mi a genderideológiában az elfogadhatatlan?

– Míg a kritikai fajelmélet inkább marxista tantétel, a genderideológia a posztmodern gondolkodásból, Michel Foucault francia filozófusnak az emberi természetről alkotott nézeteiből, a Felügyelet és büntetés című alapművében megfogalmazott eszméből táplálkozik.

A baloldali gondolkodás szerint minden normát le kell bontani ahhoz, hogy a teljes felszabadulás lehetségessé váljék. Így a nemek közötti különbségeket, a kétszülős családot, valamint az emberi faj alapját jelentő heteroszexualitást is a patriarchális elitek összeesküvésének tekintik, miközben utóbbi nélkül lehetetlen az ember szaporodása.

A teljes szexuális felszabadulás érdekében le akarják bontani ezeket. Ez már-már komikus törekvés annak tükrében, hogy a két különböző biológiai nem és a család az ókortól kezdve igazolhatóan milyen mélyen gyökerezik az emberi társadalomban.

Nagyon veszélyes, hogy kisgyerekeket is erre a pusztításra akarnak tanítani.

Ez az őrület torkollik oda, ahol most tartunk az Egyesült Államokban, a hormonkezelésekhez és a nemátalakító műtétekhez. Mégis olyan erősen jelen van a szervezett baloldali gondolkodás révén, hogy sokan félnek szót emelni ellene. Pedig szellemi és gyakorlati alapon is vissza kell hogy utasítsuk.

– A Walt Disney óriásvállalattal is felvették a harcot Floridában. Miért?

– Mert a kritikai fajelméletnek és a gendernek is az elkötelezett híve nemcsak a termékeiben, de a vállalaton belül, a dolgozóival kapcsolatban is, a legkülönbözőbb új szexuális identitások propagálásával.

Ezt a birtokomba jutott belső dokumentumok igazolják. Készítettem erről egy tényfeltáró jelentést, amely Ron DeSantis floridai kormányzónak is segítségére volt, amikor felvállalta ezt a harcot. Ma pedig azt látjuk, hogy a valaha világszerte népszerű Disney támogatottsága harminc százalékpontot zuhant, előfizetői bázisa összeomlott, Bob Chapek vezérigazgatót pedig leváltották.

Tehát teljes kudarcot vallottak. Az eset azért is fontos és szimbolikus, mert mutatja, hogy nemcsak a kormányzattal, hanem az ellenségesen viselkedő, az ideológiájukat a gyermekeinkre ráerőltető vállalatokkal is fel kell vennünk a harcot.

– Miért és hogyan lett Florida a konzervatív ügy élharcosa az Egyesült Államokban?

– Florida valóban élen jár, ráadásul ez nem következik szükségszerűen a demográfiai mutatóiból. DeSantis 2018-ban épphogy megnyerte a kormányzóválasztást. Florida „billegő” államnak számított, azaz bármely irányba elmozdulhatott volna a mérleg nyelve. Ám DeSantis ezután minden más republikánus kormányzónál határozottabban, sőt agresszívebben lépett fel.

Mások nem vállalták fel a kockázatot, amit ő igen.

Személyes példája azt mutatja: kifizetődik a bátor, hajthatatlan konzervatív politika, mert a szavazóknál is jó visszhangra talál.

A kormányzót tavaly csaknem húsz százalékpontos fölénnyel választották újra.

– Nem kellene DeSantisnek az országos politikában is kipróbálnia magát? Lenne esélye Donald Trump ellen az előválasztáson, majd Joe Biden ellenében 2024 novemberében?

– A politikával ugyanaz a helyzet, mint az élettel: a lehetőséget akkor kell megragadni, amikor adódik. A lehetőségek szeszélyesek, nem bölcs dolog arra számítani, hogy majd öt vagy tíz év múlva is ott lesznek. Változhat a reflektorfény. Az amerikai sajtó azt valószínűsíti, hogy DeSantis bejelenti az indulását, amit én is támogatok, mert van mondanivalója az ameri­kaiaknak. Megmutatta, hogy hatékony vezető, érti a hatalom természetét. Most már nagy stáb is mögötte áll, amelyre támaszkodhat.

Szerintem felmosná a padlót Bidennel, földcsuszamlásszerű győzelmet aratna mondjuk tíz százalékpontos fölénnyel.

A kemény dió Trump legyőzése lenne az előválasztáson. 2020-ban Trump csapatának is dolgoztam a kritikai fajelmélettel kapcsolatban, és úgy látom, a volt elnöknek óriási szerepe van abban, hogy 2016-ban megtörte a status quót.

Fantasztikus ellenfél, akinek rendkívüli érzéke van a politikai dramaturgiához és a médiában való küzdelemhez. DeSantis inkább a politikai tartalomban erős – majd a republikánus előválasztók eldöntik ezt a kérdést.