Kínos! Csak a Bidenékkel üzletelő orosz oligarchákat nem szankcionálták

Baturina 2014-ben 3,5 millió dollárt utalt át a részben Joe Biden fia, Hunter Biden által alapított Rosemont Seneca Thornton befektetési vállalatnak azzal a céllal, hogy belépést nyerjen az amerikai ingatlanpiacra. Az építőiparban tevékeny milliárdos – Oroszország egykori leggazdagabb milliárdosnője – két évvel korábban 40 millió dolláros ingatlanpiaci üzletet kötött Hunter Bidennel. Mindezeket az alkukat akkor kötötték meg, amikor Joe Biden volt az Egyesült Államok alelnöke.

Az informatikai és mobiltelefonos üzletágakban érdekelt Jevtusenkov ugyancsak az Egyesült Államokban kívánt üzletelni, ennek érdekében személyesen is találkozott Hunter Bidennel 2012-ben a New York-i Ritz-Carlton szállodában – erről a New York Post értesült korábban.