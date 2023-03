Egy újabb családtag is érintett Joe Biden és fia botrányában

A képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke, a republikánus James Comer a minap a Fox News amerikai hírtelevíziónak felfedte, hogy egy új Biden családtag tűnt fel a Hunter Biden tengerentúli üzleti ügyeivel kapcsolatos nyomozás során. Comer – aki az üggyel kapcsolatos nyomozást vezeti – kedden ugyan nem kívánta felfedni a családtag kilétét, de azt mondta,

a leleplezés több nemzetbiztonsági aggályt vet fel a külföldi befolyással üzérkedéssel kapcsolatban.

Lapunk is írt róla, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által nemrégiben a felügyeleti bizottság rendelkezésére bocsátott adatok azt mutatják: a Biden család hárommillió dolláros kifizetést kapott a Kínai Kommunista Párthoz (KKP) kötődő személyektől, nem sokkal azután, hogy Joe Biden jelenlegi elnök alelnöki hivatali ideje véget ért.

A banki nyilvántartásokból kiderül, hogy a Biden család és üzleti szövetségeseik rengeteg átutalást végeztek el, amelyek sokszor egy nap leforgása alatt történtek, ezért nem meglepő, hogy a bank, ahol a számlájukat vezették, figyelmeztetést küldött nekik pénzmosás gyanújáról. Comer ugyanakkor elmondta, szerinte nem pénzmosásról volt szó, hanem egyszerűen megpróbálták eltüntetni a pénz eredeti forrására utaló nyomokat, amely nem más, mint a Kínai Kommunista Párt.

Három különböző Biden családtag kapott ebből a hárommillió dollárból, köztük egy új Biden családtag, akit korábban soha nem vontak be a vizsgálatok egyikébe sem

– mondta el Comer az America's Newsroom című műsorban, hozzátéve: a kérdés tehát az, hogy pontosan mit tettek Bidenék, hogy megkapták ezt a pénzt. Mi volt a célja ennek a hárommillió dolláros átutalásnak?

Comer kitért arra is: egyelőre nem fogja nyilvánosságra hozni az új nevet, mert az valóban megváltoztatja a dolgokat, eddig ugyanis azt feltételezték, hogy az ügyben csak az elnök fia és két testvére érintett, de most egy új név is megjelent a banki nyilvántartásokban.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (elöl, jobbra) és fia, Hunter Biden (Fotó: MTI/AP pool /EPA/Andy Wong)