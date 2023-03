Folyamatosan nő a migrációs nyomás a Balkánon

Tele van az erdő a migránsokkal, az utcákon is látni őket. Természetesen agresszívak is. Erről tanúskodik az a támadás is, amelyet egy nő ellen követtek el az egyik nap. Sajnos megszoktuk már ezt a helyzetet. Remélem, hogy tesznek ez ellen, legalább akkor, ha nagyobb fegyveres konfliktus lesz, olyan, mint tavaly júliusban