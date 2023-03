Ösztönzik a migrációt a tengeri mentést végző civil hajók

A tavalyi adatokat feldolgozó jelentés rámutat arra, hogy a civil hajók jelenlétével megemelkedett a tengeri balesetek, a hajótörések és a halálos áldozatok száma is. Az is kiderül, hogy tavaly jelentősen megnövekedett a Törökországból érkező migránsok száma, akik Calabria, Puglia és Szicília partjainál érik el Olaszországot. Az éves jelentés szól arról is, hogy az embercsempészek a világhálón terjesztett reklámfilmjeikben felhasználják a líbiai partoknál mentési munkálatokat végző civil hajók tevékenységét bemutató képsorokat, hogy biztonságos tengeri átkelés benyomását keltsék az Európába vágyó migránsok számára.

Az elemzés végül rámutat arra is, hogy a Földközi-tengeren működő, nem kormányzati szervezetek által működtetett hajók közvetett módon, de hozzájárulnak az illegális bevándorlást virágoztató bűnbandák terjedéséhez is.

A líbiai felségvizeken várakozó civil hajók logisztikai könnyebbséget jelentenek az illegális bevándorlás szervezését lebonyolító bűnszervezetek számára. Mivel a gumicsónakoknak és halászhajóknak rövidebb utat kell megtenniük, egyre gyengébb minőségű járműveken szállítják a migránsokat, csökkentve a költségeket és növelve a saját bevételeiket. Ennek sajnálatos következménye, hogy egyre veszélyesebb a migrációs útvonalon való átkelés.