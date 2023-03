Róma után Berlin is korlátozza a migránsmentő hajók tevékenységét

A politikai és humanitárius tevékenységet végző hajók nem tartoznak a szabadidős tevékenység kategóriájába – fogalmazza meg nagyon egyszerűen a német közlekedési minisztérium rendeletmódosítási javaslata. Német sajtóértesülések szerint a tárca szigorítaná a hajóközlekedés biztonsági előírásait szabályozó rendeletet, amivel

megnehezítené a Földközi-tengeren migrásnmentő tevékenységet folytató, német zászló alatt közlekedő hajók helyzetét.

Az új szabályok értelmében a 24 méternél hosszabb hajóknak ugyanolyan biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, mint a teherhajóknak. Ez az elvárás eddig csak a 35 méternél hosszabb hajókra vonatkozott. A minisztérium közleménye szerint céljuk nem a migránsmentő civil szervezetek tevékenységének ellehetetlenítése, sőt a rendeletszigorítással nagyobb biztonságot akarnak nyújtani.

A civil szervezetek azonban háborognak: a Mission Lifeline, a Resqship, a Sea-Watch és a Sea-Eye által közösen jegyzett közlemény szerint a német kormány megszegte a koalíciós szerződésben tett ígéretét, miszerint nem akadályozzák meg a tengeri mentési munkálatokat az NGO-knak. Hangsúlyozzák: a migrációs válság kezdete, 2015 óta egyetlen olyan balesetet sem szenvedtek el a Földközi-tengeren, amit a biztonsági előírások be nem tartása miatt következett volna be. Figyelmeztetnek arra is: a szükséges átalakítások miatt szolgálaton kívül kell helyezniük számos hajójukat.

A migránsmentő hajók tevékenységét hosszú évek óta bírálják a bevándorlásellenes politikai erők, különösen Olaszországban, hiszen a vád ellenük az, hogy az embercsempészekkel összejátszva szedik fel Líbia partjaihoz közel a legtöbb esetben gumicsónakokra tett migránsokat, s szállítják őket Olaszországba.

A Giorgia Meloni vezette jobboldali kormány által szorgalmaztatott változások következtében múlt héten lépett hatályba az a törvény, amely szigorítja a civil hajókra vonatkozó rendelkezéseket – írta korábban az MTI. Az új előírások szerint az olasz hatóságok csak abban az esetben jelölnek ki kikötőt a civil szervezetek hajóinak, ha azok kérelmüket az első csoport fedélzetre vétele után jelzik.

Nem fogadják tehát a napokon át a tengeren várakozó, egymás után több csoportot „begyűjtő” hajókat, mivel Róma szerint ebben az esetben nem mentési műveletről van szó.

A hajó kapitányának és legénységének feladata felmérni, hogy a bevándorlók közül hányan akarnak élni a nemzetközi menedékkérelem lehetőségével. A belügyminisztérium a korábbi gyakorlatot módosítva már január elsejétől nem automatikusan a dél-olaszországi partokon fogadja a civil hajókat, hanem távolabbi kikötők felé irányítja őket. Ez a civilek tiltakozását váltotta ki, mivel az intézkedés meghosszabbítja a hajózási időt. A hatóságok tízezertől ötvenezer euróig terjedő bírságot vethetnek ki a civil hajókra, valamit lefoglalhatják őket akár két hónapig terjedő időszakra.

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) civil szervezet hajóját már múlt pénteken meg is bírságolták, mivel annak kapitánya nem szolgáltatott elegendő információt a tengeri műveletről, amelynek során fedélzetre vette a migránsokat. Az MSF szerint elfogadhatatlan az emberi életek mentésének büntetése.

Borítókép: Rendőrök nézik, amint az olasz parti őrség nyolc illegális bevándorló holttestével érkező hajója kiköt a szicíliai Lampedusa kikötőjében 2023. február 3-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo)