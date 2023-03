Nukleáris háborút kockáztathat a brit fegyverszállítmány

A brit bejelentésre Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is felháborodott. – Nem lennék meglepve, ha ez valóban megtörténne, de kétségtelen, hogy rosszul fog végződni számukra – magyarázta. Egy újságírói kérdés után arra is utalt, hogy a helyzet a harmadik világháború kirobbanása felé is veheti az irányt a Nyugat miatt.

A hír hallatán a londoni orosz nagykövetség is arra figyelmeztette a briteket, hogy „ne lépjenek át egy újabb veszélyes vonalat az Oroszország legyőzésére irányuló mániákus törekvésében.”

A V4NA szerint az orosz nagykövetség hozzátette, hogy a britek a pusztítást és a maximális kár okozását választanák, a brit vezetés érvelése pedig arról, hogy hajlandó segíteni Ukrajna újjáépítésében, további cinizmust ad a történéseknek. – Összességében újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna nem több, mint az Egyesült Királyság számára a hazánkkal való konfrontáció próbaterepe – írták.