Rengeteg pénzbe kerülnek a bevándorlók Amerikának

Az adófizetőknek mintegy 182 milliárdba került éves szinten az illegális bevándorlók ellátása szövetségi, állami és helyi szinten, derül ki a Federation for American Immigration Reform (FAIR) nevű szervezet elemzéséből, ami rámutat, hogy ezt a költséget csak minimálisan kompenzálja az illegális bevándorlók 32 milliárd dollárral való hozzájárulása a gazdasághoz, így a migránsok éves nettó költsége több mint 150 milliárd dollár.

Másképpen fogalmazva, az illegális bevándorlók és az Egyesült Államokban született gyermekeik minden egyes adófizetőnek évente közel 1200 dollárjába kerülnek. Kiemelik, hogy az illegális bevándorlás költségei az egekbe szöktek 2017 óta, amikor az éves költséget 116 milliárd dollárra becsülték. Tavaly óta pedig a költségek hétmilliárd dollárral ugrottak meg.

Ezek a költségek olyan oktatási, egészségügyi, igazságügyi és jóléti kiadások, amelyek a jelentés szerint szövetségi, állami és helyi szinten is jelentkeznek. Ahogy azt a V4NA a minap ismertette, Eric Adams New York-i polgármester hivatala például arról számolt be, hogy naponta közel ötmillió dollárba kerül a városnak, hogy szállást és ételt biztosítsanak annak a nagyjából 30 ezer migránsnak, akik ott tartózkodnak.