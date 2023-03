XII. Piusz 2.0? Rágalomhadjárat Szent II. János Pál pápa ellen

Lengyelországban nagy felháborodást keltenek a nem szűnő támadások a köztiszteletnek örvendő néhai pápa, a 20. századi lengyel és a közép-európai, sőt a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélyű alakja ellen. Ezzel párhuzamosan a konzervatív médiában egymást érik a Karol Wojtyla mellett kiálló cikkek, nyilatkozatok, a néhai pápa védelmét sürgető felhívások.

A két vezető konzervatív hetilap, a Do Rzeczy és a Sieci is párhuzamot vont XII. Piusz és II. János Pál sorsa között. Felhívták a figyelmet, hogy a múlt század 60-as éveiig XII. Piusznak a második világháborúban tanúsított magatartását kifejezetten hősiesnek tekintették. Ez a közvélekedés azonban csorbát szenvedett a szovjet tömb titkosszolgálatainak lejárató akciója következtében. Mindmáig nem sikerült teljesen helyreállítani XII. Piusz jó hírnevét, annak ellenére sem, hogy történészek hitelesen cáfolták a róla szóló „fekete legendát”. Változatlanul találkozni lehet olyan véleményekkel, hogy „Hitler pápája” volt, holott mentette az üldözött zsidókat, és kész volt vállalni a legsúlyosabb következményeket is emiatt.