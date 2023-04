A kordont is megpróbálták áttörni a spanyol fasiszta párt alapítójának exhumálása ellen tiltakozók

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy hétfőn exhumálták a spanyol fasiszta párt alapító-vezetőjének, José Antonio Primo de Riverának a koporsóját az Elesettek völgyének bazilikájából. Minderre a tavaly ősszel életbe lépett, úgynevezett demokratikus emlékezet törvénye miatt volt szükség, amely kimondja: a tisztelet kifejezése lenne, ha a diktatúra alakjai továbbra is megkülönböztetett helyszíneken nyugodnának. Korábban ebben a székesegyházban volt eltemetve az egykori spanyol diktátor, Francisco Franco tábornok is.

A Szent Izodor-temető bejáratánál a nap folyamán mintegy százan gyűltek össze arra várva, hogy a Franco-diktatúra politikai alapját adó, fasiszta eszmeiségű Falange párt vezetőjének földi maradványait átszállítsák a családi kriptába. A tiltakozók magasba emelt kézzel, a párt jelszavait kiabálva és a falangista himnuszt énekelve éltették az egykori fasiszta vezért, és a sírjának áthelyezését bírálták. A halottaskocsi megérkezésekor néhányan megpróbálták áttörni a kordont és közel jutni az autóhoz, majd összetűzésbe keveredtek a spanyol rendőrökkel – olvasható az El País oldalán.

A rendőrök közrend megzavarása miatt három embert őrizetbe vettek.