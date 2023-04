Scott Ritter volt amerikai hírszerző arról beszélt a napokban egy interjú során, hogy egy Moszkva elleni sikeres csapás esetén Kijev teljesen elpusztult volna – közölte a Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség. A beszélgetés során az újságíró azt pedzegette, milyen következményei lennének annak, ha Kijev csapást mérne Moszkvára.

Az Egyesült Államok és minden érintett azt próbálja az ukránok tudtára adni, ha megtámadják Moszkvát, akkor igazi háború lesz, és mindannyian meghalnak

– fogalmazott Ritter, aki szerint maga az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is néhány héten belül a halálos áldozatok között lenne.

Ritter a beszélgetés során említést tett Irak amerikai csapatok általi bombázásáról is. Elmondása szerint az amerikai fegyveres erők nem az energetikai infrastruktúrát, hanem a parlament épületeit és más, a politikai tevékenység szempontjából fontos helyeket találtak el. Az egykori hírszerző tiszt szerint Kijevvel ugyanez történne. Korábban a The Washington Post amerikai napilap a Pentagon kiszivárogtatott dokumentumaira hivatkozva arról számolt be, Ukrajna csapásokat tervez Moszkva és Novorosszijszk ellen a háború kezdetének évfordulóján.

