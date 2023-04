Novák Katalin: A NATO fontos szövetség, amelyet meg kell erősíteni

Magyarországnak különösen fontos Törökország

Hozzátette: ettől függetlenül megérti a magyar képviselők és Törökország aggodalmait a kérdést illetően, és emlékeztetett, a svéd parlament is csak az elmúlt hetekben, hosszú vita után döntött arról, hogy csatlakozni akar a NATO-hoz.

Novák Katalin az interjúban az európai energiaválság kapcsán arra is kitért, hogy Magyarországnak különösen fontos Törökország az Azerbajdzsánból érkező gázszállítások miatt is. A köztársasági elnök egyúttal nagyon megbízható partnernek nevezte Ankarát a Török Áramlat gázvezetéken keresztül továbbított orosz gázszállítások tekintetében is.

Az orosz energiafüggőséggel kapcsolatban elmondta, hogy az Magyarország földrajzi adottságaiból is fakad, ez a függőség pedig nem változtatható meg egyik napról a másikra, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy csökkenjen ez a függőség – fogalmazott.

Novák Katalin a beszélgetés során a magyar nép, az egész magyar nemzet legmélyebb részvétét is kifejezte a február 6-i tragikus dél-törökországi földrengések okán.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Fotó: Kékesi Donát)