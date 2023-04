Sokkoló megszólalása után valóságos össztűz zúdult Kína párizsi nagykövetére

Példák materializációra Minden érintett állam saját maga gyakorol joghatóságot és főhatalmat saját területe felett. Külkapcsolataikat is maguk kezelik. A Szovjetunió szétesése utáni években a nemzetközi rendszer gyökeres átalakulása mellett a megszűnt államalakulat nyomába lépő, független államok helyzetének rendezését is magukra vállalták az érintettek, illetve a nemzetközi közösség. Így például a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok közül tizenegy megalapította a Független Államok Közösségét, melynek alapdokumentumában a szövetség garantálta nemcsak a tagjai biztonságát, de azok szuverenitásának védelmét is. Minden érintett állam tagja továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének, melynek alapokmánya kimondja, hogy csak független és szuverén államok csatlakozhatnak, melyek helyzete nem vitatott. Még ha Ukrajna esetében a területe feletti főhatalom-gyakorlás a háború miatt nem is lenne egyértelmű, Ukrajna státusával kapcsolatban maga Vlagyimir Putyin is egyértelműen fogalmazott, mikor a háború megkezdése előtt elmondott beszédében nem állította, hogy az ország ne létezne.