A koronázási hét számokban – szuvenírek, ételek, italok, bulik

Döbbenetes számokat produkálhat a koronázási hétvége az Egyesült Királyságban. Az év legnagyobb érdeklődéssel várt eseményén a kocsmárosok azt remélik, hogy a koronavírus-járvánnyal és a gazdasági válsággal sújtott nehéz idők után most óriási bevételhez jutnak. A becslések szerint 62 millió korsó sör fogy majd (17 millióval több, mint általában) a meghosszabbított nyitvatartásnak és a különleges koronázási söröknek köszönhetően – erről Emma McClarkin, a Brit Sör- és Kocsmai Szövetség vezetője beszélt a brit sajtónak.

A Greene King publánc közölte, hogy az Egyesült Királyságban üzemeltetett 1600 pubjában várhatóan mintegy 1,8 millió pintet szolgálnak fel az ünnepi hétvégén. A 18 és 34 év közötti emberek 27 százaléka tervezi, hogy meglátogat egy kocsmát ezen a hétvégén – tette hozzá a csoport.

A szakmai szervezetek arra számítanak, hogy csak Londonban közel kétmillió ember fog kilátogatni az eseményre, hogy a pubokból vagy éttermekből kövesse figyelemmel az eseményt.

A New West End Company szerint – amely 600 éttermet, szállodát és kiskereskedőt képvisel a környéken – mintegy 1,75 millió látogatót várnak a londoni West Endre az ünnepi hétvége során, ami ötvenmillió font bevételt hozhat.

Több mint húszezer parti

Aki nem tudja élőben a helyszínen követni a III. Károly koronázását, az a családjával vagy barátaival ünnepel. Ha a hivatalos koronázási honlapon regisztrált események számát összevetjük a brit szakértők várakozásaival, akkor több mint húszezer összejövetelt kapunk eredményül. A partikhoz és piknikekhez természetesen ételre és italra is szükség van, a kereskedők arról számoltak be a héten, hogy a pitékért, a pogácsákért, illetve a pezsgőkért és borokért is óriási roham indult. Összesen várhatóan 200 millió fontot költenek majd a partiételekre és -italokra az emberek.

A nemzeti zászló sem maradhat el a díszítőelemek közül, az utcákon és az épületeken is több millióan tűzik ki a zászlókat. A Tesco arra számít, hogy 250 ezer uniós zászlós sapkát, koronát és arcfestő készletet ad el a koronázási hét végééig, míg a Hobbycraft kézműveslánc szerint a „koronázási parti csomag” eladásai megduplázódtak az elmúlt tíz napban. A két fontot érő arany habszivacs tiara a legkeresettebb királyi kellékek közé tartozott.

Csak úgy kapkodják a koronázási szuveníreket

A koronázás milliók számára egy életre szóló esemény, kiváltképp akkor, ha Londonból követhetik figyelemmel az ünnepélyt. A szuveníreket készítő cégek és az azokat áruló boltosok is óriási bevételekre számíthatnak. A Stoke-on-Trent-i Halcyon Days által készített finom csontporcelán csészéktől kezdve a Lidl négyfontos bögréiig kétségtelen, hogy a brit közönség szereti a királyi emlékeket.

A Centre for Retail Research (CRR) szerint a nemzet várhatóan közel 250 millió fontot költ emléktárgyakra, köztük 3,8 millió koronázási bögrére, csészére és egyéb edényre.

Csak a Marks & Spencer vállalat arra számít, hogy több mint egymillió teásbögrét és kekszesdobozos ajándéktárgyat ad el.

Borítókép: III. Károly brit király beszélget az emberekkel, miközben megnézi az ünnepi előkészületeket a londoni Buckingham-palota előtt 2023. május 5-én. III. Károlyt május 6-án koronázzák meg a londoni Westminster-apátságban (Fotó:MTI/AP/Pool/Reuters/Toby Melville)