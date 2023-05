„Amerikában Florida, Európában Magyarország mutatja a jó példát”

„Trump egy kiváló elnök volt, és ezt úgy mondom, hogy első alkalommal nem rá szavaztam, de másodjára már igen. Ő a Twitter-üzeneteivel és a gúnyolódásaival felrázta a politikai rendszert, amire szükség is volt, sőt most is szükség van, de már másképp. Ugyanis a rendszer felrázása mellett most nagyobb kompetenciára és hosszú távú tervek lefektetésére is szükségünk van” –érvelt Ron DeSantis republikánus floridai kormányzó mellett Dave Rubin amerikai író, humorista és televíziós személyiség, a The Rubin Report népszerű műsor házigazdája.

Rubin a beszélgetés során hamar kifogta a „közönség vitorlájából a szelet” és elmondta, hogy ugyan volt lehetősége interjút csinálni Donald Trump korábbi republikánus elnökkel, sőt a családját is ismeri és szerinte elnökként „nagyszerű munkát végzett”, de már a 44 éves floridai kormányzóban, Ron DeSantis-ban látja Amerika jövőjét.

A politikai kommentárjairól ismert Rubin, aki műsorában politikáról, megosztó kérdésekről és aktuális eseményekről is folytat szókimondó beszélgetéseket, a Danube Institute szervezésében érkezett hazánkba, és hétfő este Rod Dreher amerikai publicista társaságában egy előadást is tartott.