Brüsszel Kína-politikájáról egyeztettek az uniós külügyminiszterek

A dokumentum szerint viszont az EU Kína-politikájának középpontjában továbbra is az együttműködés és a verseny marad, még abban az esetben is, ha a különböző elemek súlya „Kína magatartásától függően” változhat. Az uniónak fenn kell tartania kapcsolatait Kínával először is a befolyása miatt, másodszor pedig mert a jelenlétével számolni kell – olvasható az iratban.