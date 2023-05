Csaknem féltucatnyi bejelentés Joe Biden és családja piszkos ügyeiről

Az ötödik bejelentés az Igazságügyi Minisztériummal kapcsolatos, a vád szerint Joe Biden érintett egy vesztegetési ügyben, ami még 2018-ra nyúlik vissza, a New York Post számolt be róla, hogy Bud Cummins egykori szövetségi ügyész először 2018. október 4-én jelentette a vesztegetési vádakat Geoff Berman akkori New York-i ügyésznek, azt állítva, hogy bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy Joe Biden befolyást gyakorolt fia ukrán munkaadójának védelme érdekében, ám a bejelentést figyelmen kívül hagyták. A cikkből az is kiderül, hogy Bud Cummins információi szerint Jurij Lucenko ukrán főügyész az Egyesült Államokba akart utazni, hogy találkozzon Bermannal, és két tanú vallomásával alátámassza a Joe Bidennel és fiával kapcsolatos állításait, ám Berman válasz nélkül hagyta az e-mailt.

A Joe Biden és családja körül kialakult botránysorozat ma már végeláthatatlan spirálba sodorta a demokraták és az USA vezetőjét.

A történet középpontjában egy kezdetben bizonytalan eredetű, de minden jel szerint az elnök fiához, Hunter Bidenhez köthető laptop állt, amin olyan e-maileket találtak, amelyek szerint Biden külföldi piszkos ügyleteket hajtott végre, és ezek alatt nem kevés pénz áramlott át egyik féltől a másikhoz. Azóta kiderült, hogy nemcsak a jelenlegi elnök van benne könyékig, hanem a családtagjai is.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden megérkezik a Hancock Field Légi Nemzeti Gárda bázisra a New York állambeli Syracuse-ban 2023. február 4-én. (Fotó: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)