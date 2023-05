Reggel készít egy képet, ami estére eltűnik, mégis Guinness-rekorder

Az emberek a történelem során mindig is nyomokat hagytak a homokban. Egyesek számára ez meditatív gyakorlat. Rengetegen írják bele a nevüket a homokba a nyaralás során a strandon. A Dubaiban élő Fülöp-szigeteki művész, Nathaniel Alapide Guinness-rekorder lett a homokrajzolással – írja a CNN.

Dubai 72 kilométernyi, napfénytől kifehéredett tengerpartja és a hatalmas arab sivatag Nathaniel vászna. A 45 éves Guinness-rekorder, miután ellenőrizte az időjárási, szél- és dagályjelentéseket, minden reggel egy egyszerű kerti gereblye segítségével hatalmas kalligrafikus vonásokat rajzol a homokba, amelyeket egy idő után a szél vagy a hullámok eltörölnek.

Megpróbálom a gereblyét valóban ecsetnek képzelni. Néha olyan munkát készítek, ami akár egy órát is igénybe vesz.

– mondta a művész. Ha írásos üzenetet is mellékel, a művek több mint száz méter hosszúak is lehetnek.

Alapide 2014-ben kezdte művészeti tevékenységét, amikor néhai nagymamája tiszteletére egy fát rajzolt egy homokfelületre Umm Suqeim Beachen, az ikonikus, hullám alakú Jumeirah Beach Hotel árnyékában.

A rajz mérete lenyűgözte a szállodát, és 2015-ben felajánlották neki első teljes munkaidős homokművészi állását.

Azóta mintegy 1900 rajzzal díszítette az Egyesült Arab Emírségek partjait. Olyan nagy márkák adtak neki megbízást, mint a Burberry és az Adidas, és a National Geographic számára is készített egy munkát a The UAE from above című sorozathoz.

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya még arra is felhasználta Alapide munkáját, hogy a strandot közszolgálati „hirdetőfelületté” változtatva a Covid-korlátozásokról értesítse a lakosságot az égből látható óriási #STAY HOME feliratú szlogennel.

Alapide 2022-ben új rekordot állított fel a világ legnagyobb homokképének elkészítésében. A több mint 23 000 négyzetméteres rajz az Abu-Dhabi repülőklub megrendelésére készült, és az Egyesült Arab Emírségek uralkodóit ábrázolta. Az alkotás harminc napot vett igénybe és 12 000 tonna homokot igényelt négy színben, amelyet az emírségek sivatagjából szereztek be.

Bár a hobbiból karriert csinált, Alapide azt mondja, egy ilyen homokból készült műalkotás létrehozása nem mentes a kihívásoktól.

A világrekorder mű elkészítésének huszadik napján már majdnem hetven százalékban készen voltunk, de aztán közbeszólt az időjárás

– mondta. „Esett az eső, és a szél olyan erős volt, hogy szinte az egész művet eltörölte.”

„Azt hiszem, ezért találom érdekesnek ezt a fajta munkát” – folytatta. „Mert efemer, mulandó. Olyan ez számomra most, mint egy rituálé, mint a reggeli ima. Reggel dolgozom valamin, és estére elmossa a dagály.”

Alapide azt mondja, hogy munkájának ideiglenes jellege arra emlékezteti, hogy minden állandó változásban van, különösen egy olyan városban, mint Dubai.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Jakub Porzycki)