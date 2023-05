Hazudott az ügyvéd Hunter Biden érdekében

Hunter Biden Morris segítségével írta meg és adta el memoárját, most pedig az ügyvéd egy dokumentumfilm-projekten dolgozik, amely a konzervatívok és a republikánusok támadásainak áldozataként mutatja be az elnök fiát. Morrist ugyanis azzal vádolják, hogy megtévesztéssel jutott be egy másik, kevésbé hízelgő, Hunter Biden piszkos ügyeiről szóló fikciós jellegű film forgatására, és az ott készített felvételeit a saját projektjében szándékozik felhasználni.

Több jelentés szerint Morris két kollégájával együtt repült Szerbiába, ahol a stábnak azt mondta, dokumentumfilmet készít Hunter Biden állítólagos korrupciójáról. A köztük lévő üzleti kapcsolatot elfelejtette megemlíteni. Morris és kollégái a forgatáson többórányi felvételt készítettek az állítólagos dokumentumfilmhez.

Borítókép: Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia (Fotó: Drew Angerer/ Getty Images via AFP)