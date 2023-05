Hunter Biden válóperes ügyvédei is tudtak a romániai piszkos pénzekről

Úgy tűnik, Hunter Biden volt felesége, Kathleen Buhle nem csupán tudott volt férje romániai üzleteiről, de ő volt az egyik olyan családtag, aki részesült is a befolyó összegekből. A Fox News amerikai televíziós hírcsatorna közzétette a pár válóperes ügyvédeinek levelezését, amelyet a „laptopsztoriként” elhíresült számítógépről származó adatok között találtak. A minden jel szerint az elnök fiához, Hunter Bidenhez köthető laptopon többek között olyan e-maileket is találtak, amelyek szerint Joe Biden akkori elnökjelölt személyesen találkozott ukrán gazdasági szereplőkkel. Később hitelesített eredetű, szintén a laptopról származó e-mailek is alátámasztották a Biden család ukrajnai gazdasági kapcsolatait.