Ismét kezd elszabadulni a pokol Franciaországban + videók

A szakszervezetek számos civil csoporttal együttműködésben Franciaország-szerte több mint háromszáz nagygyűlést szerveztek hétfőre, a munka ünnepére. A mostanáig nyilvánosságra hozott adatok szerint a hatóságok 550-600 ezer tüntetőre számítanak országszerte. Párizsban 80-100 ezer fő megjelenését várják.

A beszámolók szerint Caen városában legalább negyvenezer tüntető gyűlt már össze. A tüntetők egy csoportja nem sokkal később után elhagyta a menetet, hogy letérjen a hivatalos útvonalról, majd pedig betörték a belvárosi Pathé mozi ajtaját, és a hely elhagyására szólították fel a jelenlévőket.

Le Havre településen 15 ezer és 20 ezer közé tehető a megjelentek száma. A településen rendezik meg a jobboldali Nemzeti Tömörülés pártjának május elsejei rendezvényét is, ahova szintén várják a tüntetőket. A helyszínen Marine Le Pen és Jordan Bardella párt elnöke, illetve alelnöke is beszédet mond.

Szintén mára Maine-et-Loire megyébe is több nagygyűlést szerveztek, Angers, Cholet és Saumur településen is felvonulnak a nyugdíjreform ellen tiltakozók. Saumurban a szakszervezetek szerint csaknem négyezer, Choletban pedig nagyjából 2500 tüntető jelent meg.

Angers városában a tüntetés erőszakos fordulatot vett, a jelenlévők bankok, ingatlanügynökségek és munkaerő-közvetítő cégek kirakatait és irodáit is megrongálták, a kiérkező rendőröket petárdákkal, kövekkel és üvegekkel dobálták. A tüntetők egy kis csoportja betörte a városháza ablakait.

Nantes-ban is forronganak az indulatok, a helyi prefektusi iroda felé vonuló erőszakos tüntetők ellen a hatóságok könnygázgránátokat is bevetettek, válaszul a demonstrálók erőszakos fellépésére. A felvonulás miatt a belügyminisztérium közlése szerint a városba vezényeltek legalább kétszáz csendőrt és rendőrt. Emellett drónokkal is megfigyelik majd a tüntetőket.

Ez az erőszak botrányos és elfogadhatatlan. Semmi sem igazolja ezeket a tetteket. Mindez lejáratja a szakszervezetek által szervezett példamutató, békés tüntetést. Különbséget kell tennünk a valódi, tisztelettudó tüntetők és az ilyen cselekmények elkövetői között. Köszönetet mondok a rendőrségnek és a tűzoltóságnak a helytállásukért

– közölte a városvezetés nyilatkozatában, miután Nantes prefektusi hivatalának felgyújtására is kísérletet tettek. Az épület egyik ajtaját az erőszakos tüntetők felgyújtották, majd több ablakát is betörték.

A fővárosban összecsapások törtek ki a tüntetők és a rendőrök között, akik könnygázzal igyekeztek oszlatni a tömeget.

A megjelentek közül eddig 22 embert tartóztattak le, és csaknem háromezer embert igazoltattak. A jelenlegi információk szerint Párizsban 80-100 ezer ember vonul fel. A prefektúra közlése szerint a tömeg elején a tüntetők folyamatosan támadják a rendőröket, és betörték egy újságosbódé kirakatát. Egy rendőrtisztet kórházba kellett szállítani, miután egy őt eltaláló Molotov-koktél másodfokú égési sérüléseket okozott az arcán és a testén.

A tüntetésekkel összefüggő sztrájkok következtében a légi forgalom is akadozik az országban, a francia repülőtereket használó járatok több mint negyedét törölték. A Párizs–Orly repülőtéren ez az arány még magasabb, ott a járatok 33 százalékát törölték. A várakozások szerint holnap a járatok nagyjából harmadát kell majd törölni.

Borítókép: Mentőalakulatok dolgozói részt vesznek a munka ünnepe alkalmából rendezett felvonuláson Párizsban 2023. május 1-jén (Fotó: MTI/AP/Aurelien Morissard)