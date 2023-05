Izrael tűzszünetet kötött a gázai terrorcsoportokkal

Izrael hajnalban tűzszünetet léptetett életbe a Gázai övezetben működő iszlamista terrorcsoportokkal szemben a kedden kezdődött rakétaháború lezárására – jelentette a helyi média szerdán. A tűzszüneti megállapodást Egyiptom, Katar és az ENSZ tisztségviselőinek közvetítésével kötötték meg a felek. Kedd reggel óta az izraeli hadsereg szóvivőjének, Daniel Hagarinak a közlése szerint száznégy rakétát indítottak el Gázából, melyekből tizenegy a tengerbe esett, tizennégy még az övezetben robbant fel, huszonnégyet sikeresen elfogott a Vaskupola légvédelmi rendszer, negyvennyolc lakatlan vidéken csapódott be, és hét rakéta landolásának a helye ismeretlen.

Az izraeli hadsereg válaszul tizenhat gázai célpontot lőtt, az övezetet irányító Hamász terrorszervezet megfigyelőállásait és föld alatti létesítményeit.

A katonai szóvivő nem erősítette meg a tűzszünet megkötését, de nem is cáfolta azt. – Folyamatos helyzetértékelésben vagyunk, minden nyitott. Gázával szemben akkor és ott fogunk cselekedni, amikor nekünk megfelelő. A terrorizmus elleni küzdelem időbe telik, s eltökéltek vagyunk – nyilatkozta Hagari. A tűzszünet kezdete után ismét megszólalt a légvédelmi sziréna a gázai határ melletti Nir Am nevű kibucban, de nem érkezett jelentés sérülésekről vagy anyagi kárról. A korábbi tűzszünetek után is rendre lőttek még néhány rakétát az övezetből Izrael felé.

A katonai helyzetértékelés után az izraeli illetékesek úgy döntettek, hogy a Gázai övezettel határos településeken élők visszatérhetnek megszokott életmenetükhöz, nem kell a továbbiakban óvóhely közelében tartózkodniuk, s az iskolák is megnyitják a kapuikat.

A tűzszünetet körülbelül egy nappal azután jelentették be, hogy Kader Adnan nyolcvanhat napos éhségsztrájkja után meghalt egy izraeli börtönben. Adnant terrorcselekmény vádjával tartóztatták le, és a tárgyalására várt. Halálának bejelentése után négy rakétát lőttek ki Gázából, mire válaszul az izraeli hadsereg harckocsijai csapást mértek a Hamász egyik határ közeli megfigyelőállomására. Kedd délután és este a gázai terroristák több tucat rakétát és aknavetőt lőttek ki Izrael irányába, melyek három embert megsebesítettek. A rakétatámadásokat a Gázai övezetben működő palesztin terrorcsoportok közös műveleti parancsnoksága vállalta magára.

A Hamászt és az Iszlám Dzsihádot is magában foglaló csoport bejelentette, hogy a lövésekkel Adnan halálára felelnek. Válaszul az izraeli hadsereg kedd estétől légicsapásokat mért a Hamász gázai katonai létesítményeire.

Borítókép: Izraeli légicsapás nyomán keletkezett tűz lángol és füst gomolyog a Gázai övezet északi részén 2023. május 2-án (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)