Kiadhatják Belgiumnak a korrupcióval vádolt olasz EP-képviselőt

Hosszas tárgyalások után kiadhatják Belgiumnak Andrea Cozzolino olasz európai parlamenti (EP) képviselőt, a brüsszeli korrupciós botrány egyik kulcsszereplőjét. A politikust még februárban tartóztatták le a belga hatóságok által kiadott európai elfogatóparancsra hivatkozva, azóta házi őrizetben tartották. Most azonban úgy tűnik, egy háromórás tanácskozást követően döntésre jutottak a nápolyi bírók, ám a kiadatás elrendelése egyelőre nem végleges.

Cozzolino ügyvédje, Federico Conte ugyanis a Politico brüsszeli ügyekkel foglalkozó hírportálnak elmondta, élni fognak a fellebbezési lehetőséggel, erre mindössze öt napjuk van. A fellebbezést követően pedig az olasz legfelsőbb bíróság 30 napon belül elrendelheti az ügy felülvizsgálatát.

A Politico értesülései szerint a nápolyi bírók ez idáig legalább öt alkalommal is halogattak döntést hozni a kiadatás kérdésében, arra hivatkozva, nem rendelkeznek elegendő információval a belga börtönöket illetően. Az olaszok továbbá azt is sérelmezték, hogy Cozzolino ellen európai elfogatóparancsot rendeltek el. A lap szerint a nápolyi bírók időközben részletes felvilágosítást kaptak a börtönök állapotáról, ám a volt EP-képviselő jogi csapata továbbra is azzal érvel, a politikus egészségét veszélyeztetné, ha börtönbe zárnák.