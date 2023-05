Migránstáborrá alakítanák a diákszállókat

A 2022 tavasza óta eltelt egy évben több mint 60 ezer határátlépőt és illegális bevándorlót vittek New York városába, amivel igencsak leterhelték az amerikai város befogadóképességét. Az egyre súlyosbodó krízisre válaszul Eric Adams demokrata polgármester a legtöbb migránst szállodákban helyeztette el, azonban most több városi politikus egy olcsóbb megoldás bevezetését támogatja. Dan Goldman és Jamaal Bowman demokrata politikusok arra kérték a New York-i egyetemek és főiskolák tisztviselőit, hogy a diákszállókat alakítsák át migránsszállókká.

Nyáron sok intézményükben vannak üres kollégiumi szobák, diáklakások és más, potenciálisan megfelelő menedékhelyek, amelyek a migránsok számára tökéletes ideiglenes szállásként szolgálhatnak. Az önök segítségét is kérjük, amikor a helyi vezetőkkel együttműködve élelmiszersegélyt és más szükséges dolgokat nyújtunk a New Yorkba érkező migráns családokna

– írják a demokrata képviselők, akik megjegyezték, hogy

Mivel egyre több migráns érkezik New Yorkba, létfontosságú, hogy minden ágazat, beleértve a magánszektort és a felsőoktatási intézményeket is, támogassa a város elkötelezettségét a bevándorlók elszállásolása és az alapvető szükségletek biztosítása terén. Az olyan állami kormányzók, mint a floridai Ron DeSantis és a texasi Greg Abbott azt szeretnék, ha egymás ellen fordulnánk, és teret engednénk a bevándorlásellenes nézeteinknek

– tették hozzá a képviselők. Amellett, hogy a határátlépőket és illegális bevándorlókat diákszállásokon helyeznék el, a helyieknek már most is évente 75 millió dollárt kell fizetniük azért, hogy a határátlépőket és illegális bevándorlókat Manhattan ikonikus Roosevelt Hoteljében helyezzék el. A polgármester megjegyezte, hogy hatalmasak az illegális bevándorlás költségei az adófizetők számára, a város naponta körülbelül ötmillió dollárt fizet a probléma kezelésére.

Mindeközben folytatódik a kitoloncolási hullám a déli határon. A Biden-kormányzat tisztviselői május 11-e óta egy kitoloncolási műveletet indítottak, amelynek célja, hogy a migránsokat elrettentse az embercsempészek felbérlésétől és az illegális határátlépéstől. A belbiztonsági minisztérium (DHS) közölte, hogy az elmúlt héten nagyjából 11 ezer migránst, köztük családokat is, több mint 30 országba deportáltak.

Mindeközben azonban a határőrök a túlzsúfoltságra hivatkozva rendszeresen elengedik a korábban elfogott, fogdákban és krízissátrakban tartott migránsokat, a bevándorlási kérelmük elbírálásáig. A szabadon engedett személyek döntő többsége eltűnik az államok területén.

A zsúfoltság különösen a múlt héten vált súlyossá, amikor rekordszámú migráns érkezett, ugyanis akkor függesztették fel a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett határpolitikát, amely lehetővé tette az illegális határátlépők gyors kiutasítását Mexikóba, és nem szabott ki jogi szankciókat a visszaeső határátlépőkre.

Sajtóinformációk szerint a pandémia idején bevezetett rendelkezés múlt heti megszűnése óta az amerikai határőrség nagyjából 21 ezer bevándorlót engedett el azzal a kikötéssel, hogy valamikor a jövőben meg kell jelenniük az amerikai bevándorlási bíróság előtt. A migránsok átlagosan három-négy napot töltenek a határőrség őrizetében az olyan forgalmas átkelőhelyeken, mint ami El Paso mellett található.

Borítókép: Az Egyesült Államokba igyekvő bevándorlók várakoznak a mexikói oldalon, a texasi El Paso határátkelőjénél (Forrás: MTI/AP/Andres Leighton)