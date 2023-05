Rosszul áll Joe Biden szénája

Soha ilyen alacsonyan nem állt még Joe Biden elnök általános elfogadottsága: a Washington Post és az ABC News felmérése szerint a februári 42 százalékról áprilisra 37 százalékra zuhant, ezzel szemben 56 százalék elégedetlen a teljesítményével, közülük 47 százalék „nagyon” elégedetlen. Hasonló támogatottságot mértek más kutatások is. A Reuters és az Ipsos által megkérdezettek 54 százaléka elégedetlen az elnökkel, míg 39 százalék nyilatkozott pozitívan róla. A Gallup 37 százalékos elfogadottságot és 59 százalékos elutasítást mért. Ettől jelentősen eltérnek az Economist és a YouGov közös felmérésének eredményei, amelyek szerint Biden támogatottsága 45 százalékon áll, és csupán 48 százalék elégedetlen a tevékenységével. Az NBC News felmérése szerint a válaszadók 41 százaléka elégedett Joe Biden elnöki tevékenységével. A CNN 40 százalékos támogatottságot és 55 százalékos elutasítottságot mért.

A republikánusok lehetséges elnökjelöltjei közül kimagaslik a volt elnök, Donald Trump támogatottsága, amely nagyjából a kétszerese legerősebb kihívójának, Ron DeSantis floridai kormányzónak.

Közben még a demokraták nagy része is jobban örülne, ha pártjuk nem Bident indítaná.

A regnáló elnök támogatottsága több olyan csoportban is alacsony, akikre 2020-ban biztos szavazóként számíthatott, például a harminc év alattiak között. Nőttek a szellemi képességeivel kapcsolatos kétségek is, a 2020-as 43 százalékkal szemben most 63 százalék aggódik emiatt.

Tisztességesség és szavahihetőség szempontjából sem Biden, sem Trump nem teljesít túl fényesen: Trumpot 33 százalék tartja szavahihetőnek, míg 63 százalék nem, Bidennek 41 százalék hisz, 54 százalék nem.

A gazdaság kezelése kulcskérdés a szavazók számára, és ebben 54 százalék látja kompetensebbnek Trumpot, míg csak 36 százalék Bident, ami az infláció, a bankcsődök és a fenyegető recesszió fényében nem csoda.

Összességében a szavazókorúak 44 százaléka mondja, hogy biztosan vagy valószínűleg Trumpra szavazna, míg Bidenre 38 százalék szavazna biztosan vagy valószínűleg. Ha DeSantist jelölnék a republikánusok, őt a felmérés szerint 42 százalék választaná biztosan vagy valószínűleg.

