Többmilliárdos terhet zúdít az emberek nyakába Brüsszel

Az európai adófizetők több milliárd eurós többletköltséget fizethetnek az EU „Fit for 55” kibocsátáscsökkentési terve miatt, legalábbis erre figyelmeztet egy véleménycikkben a Wpolityce lengyel portálon Zbigniew Kuzmiuk, a kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt európai parlamenti képviselője.

Az Európai Unió már most is részt vesz egy kibocsátáskereskedelmi rendszerben, amely lehetővé teszi a vállalatok és más szervezetek számára, hogy CO2-kibocsátási krediteket adjanak el vagy vegyenek, ezt nyomon lehet követni az Európai Tanács hivatalos honlapján. Az EU azonban olyan új jogszabályokat hoz, amelyek ezt a rendszert az építőiparra és a közlekedési ágazatra is kiterjesztik, ami mindenütt növelni fogja a költségeket, többek között a tengeri és a légi közlekedési ágazatban is.

A jogszabálycsomag tartalmaz továbbá egy Éghajlatvédelmi Szociális Alapot, amely a hazai háztartásokat segítené abban, hogy megfeleljenek az éghajlat-politika követelményeinek, valamint egy szénlábnyomadót, amely megadóztatja az olyan országokból származó termékek EU-ba történő behozatalát, amelyek nem felelnek meg a környezetvédelmi és éghajlati előírásoknak.

Lengyelország ellenezte ezeket az intézkedéseket, de nem tudott elegendő országot maga mellé állítani ahhoz, hogy megakadályozza az intézkedéseket, amelyek minősített többségi szavazás alapján mentek át. Kuzmiuk szerint a tervezett „zöldforradalom” költségeit most a vállalatoknak és a magánszemélyeknek egyaránt viselniük kell.

A képviselő szerint az élet minden olyan területére ki fog hatni, ami CO2-kibocsátással jár. A tervek szerint jelentős beruházásokat indítana el, de nem világos, hogy ezeket hogyan fogják kifizetni. A belső égésű motorok használatának 2035-ig történő megszüntetéséről szóló döntés eredményeként 250 millió autót kell majd elektromos meghajtású járműre cserélni, és ki kell építeni az ezek működtetéséhez szükséges infrastruktúrát.

A terv eredményeként 200 szénerőművet is fokozatosan le kell állítani, és más energiaforrásokkal kell helyettesíteni. Ezenkívül mintegy 500 acélgyártó kohót kell technológiai korszerűsítésnek alávetni, és 180 millió lakóegységet kell klímasemlegessé tenni. Kuzmiuk szerint mindez hihetetlenül ambiciózus, mind technológiai, mind pénzügyi szempontból.

Felidézte, hogy az éghajlati forradalmárok azt állítják, hogy az EU és tagállamai pénzügyileg képesek lesznek megbirkózni ezzel a többmilliárdos többletkiadással, de nyilvánvaló, hogy Brüsszelnek valójában csekély forrása van erre.

A lengyel képviselő szerint a következmények megfizethetetlenek lehetnek azon tagállamok számára, amelyek még mindig próbálnak felzárkózni fejlettebb partnereikhez, így például Lengyelország számára is. A vállalkozások és az egyéni háztartások számára ugyanis a költségek csillagászati összegekbe fognak kerülni.

Nemrég a PiS egy másik képviselője, Anna Zalewska is élesen bírálta az EU-t. Úgy vélte, Brüsszel feltételezései pusztítók, és minden polgárt érintenek. Csak az Európai Unió hatalmas érdekei számítanak, a polgárok jóléte pedig egyáltalán nem – mondta Zalewska, aki többször figyelmeztetett az uniós éghajlatvédelmi menetrend lengyelországi végrehajtásának következményeire.

💬 Założenia #FitFor55 są nie do przyjęcia przez @pisorgpl, bo nam zależy na dobru naszej Ojczyzny oraz obywateli! 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/1AKAJRBqN9 — Anna Zalewska 🇵🇱 (@AnnaZalewskaMEP) April 21, 2023

Borítókép: Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) alelnöke, az európai zöldmegállapodással kapcsolatos munka koordinátora érkezik az EU-tagországok környezetvédelmi minisztereinek találkozójára Brüsszelben 2022. december 20-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)