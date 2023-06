A francia lakosság túlnyomó része ellenzi a muszlim öltözékek iskolai viselését

A felmérés során rákérdeztek a válaszadók politikai hovatartozására is, és az eredmény azt mutatja, hogy e tekintetben is nagy eltérések vannak. A legnagyobb arányban, 92 százalékban a Republikánusok szavazói ellenzik a muszlim öltözék iskolai viselését, és nem meglepő módon a jobboldali Nemzeti Tömörülés párt támogatói körében is magas, 87 százalékos ez az arány. A Renaissance (Újjászületés) nevű kormánypárt szavazóinak túlnyomó többsége, 80 százaléka szintén ezen a véleményen van.

Az Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) és a zöldpárt támogatóinak 40 százaléka az abaja iskolai viselésének engedélyezése mellett voksolt, a szocialista párt szavazói körében azonban ez az arány csupán 25 százalék.

A felmérésből az is kiderül, hogy összességében a francia lakosság 78 százaléka azon a véleményen van, hogy a vallásos jellegű öltözékekre vonatkozó szabályozást országos szinten egységesen kellene kezelni az oktatási minisztérium által meghatározott konkrét kritériumok szerint. A megkérdezettek politikai hovatartozása szerint ez az arány minden párt szimpatizánsainak esetében 70 százalék feletti. A Republikánusok támogatói körében 92 százalék azoknak az aránya, akik osztják ezt a véleményt, a Nemzeti Tömörülés szavazói esetében pedig 87 százalék. A kormánypárt és a zöldek támogatóinak egyaránt 80 százaléka van ezen a véleményen, míg az Engedetlen Franciaország szavazóinak 77 százaléka, a szocialista párttal szimpatizáló válaszadók esetében pedig 71 százaléka szintén így vélekedik.

