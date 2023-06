Szélmalomharcot vívnak a franciák

Egy közvélemény-kutatás rámutatott, hogy a francia tanulók rendszeresen vitáznak a vallási jelképek viselését tiltó törvényről.

Az Ifop kutatóintézet felmérése szerint ráadásul a tanárok majdnem fele (48 százalék) öncenzúrát kénytelen alkalmazni a szekularizmus, a kritikai gondolkodás vagy a szólásszabadság oktatásában, hogy elkerüljék az esetleges incidenseket a diákokkal.

Mindeközben éppen Franciaországban láthatunk számos példát arra, hogy közpénzből támogatnak különböző muszlim csoportokat, közösségeket. Bretagne tartomány székhelyén, Rennes-ben egy négyezer fő befogadására alkalmas mecset építését támogatja az önkormányzat. Marseille-ben májusban adták át a város második mecsetét, és Strasbourgban épül Európa legnagyobb muszlim imahelye, amelyet a városvezetés két és fél millió eurós támogatással segít.

A Rennes-ben épülő mecset Fotó: Espoir Amal egyesület

Ezzel szemben a keresztény templomok fenntartására nincs pénz, egyre több ikonikus, a francia kulturális örökség részének tekinthető templom kerül lebontásközeli állapotba, sőt többet le is bontottak már. Komoly elégedetlenséget váltott ki az is, amikor egy Szent Mihály- és egy Szűz Mária-szobrot is eltávolítottak eredeti helyükről a szekularizmusra hivatkozva.