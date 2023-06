„A liberális mainstream folyamatosan támadja a konzervatív vezetőket”

Már megszoktuk, hogy a liberális mainstream támadja az erős konzervatív vezetőket, mondta el a magyar külügyminiszter, amikor a Donald Trump volt amerikai elnök elleni vádemelésről kérdezték. Ugyanez történik Európában is, világított rá, hozzátéve:

Mi Trump elnök mellett állunk. (…) Az ő vezetése alatt voltak legjobbak a politikai kapcsolatok az Egyesült Államok és Magyarország között. Ő igaz barát, és mint igaz barát, számíthat ránk, bármilyen helyzetben.

Svédország NATO-csatlakozásáról szólva elmondta, hogy a magyar kormány támogatja a ratifikációs folyamatot, és benyújtotta a törvénytervezetet a parlamentnek. Most a képviselőkön múlik, hogy mikor tűzik napirendre a kérdést.

Az elmúlt tíz évben állandó vádakat és rágalmakat fogalmaztak meg velünk szemben a svéd politikusok, mondván, hogy Magyarország nem demokrácia, diktatúra vagyunk

− mutatott rá a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a magyar képviselők sértésnek vették a svéd vádakat.

A magyar kormány nem lepődött meg azon, hogy az ország felkerült az Oroszországgal szemben ellenséges államok listájára, hiszen a NATO-nak és az Európai Uniónak is tagjai vagyunk. Azonban a háború miatt nem csupán az ukránok szenvednek, hanem a magyarok is, hiszen magyarok is halnak meg a fronton, hangsúlyozta a miniszter.

Mi nem akarunk további áldozatokat, ez az egyik oka annak, hogy a mielőbbi béke mellett érvelünk

− mondta el Szijjártó Péter.

Ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, ott csak halottak vannak, minél tovább tart a háború, annál többen, ezért tárgyalásokra van szükség, hogy véget érjen a szenvedés. A háború eszkalálódásával azonban egyre távolabb kerül a tárgyalásos rendezés, mutatott rá, hozzátéve, hogy az eszkalálódás szomszédos államként Magyarországra is súlyos veszélyt jelent, ezért

arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy végre kezdjen el a békére koncentrálni.

Szijjártó Péter a beszélgetés végén azt mondta: úgy látja, ha Trump nyerte volna meg a legutóbbi elnökválasztást az Egyesült Államokban, akkor ez a háború nem tört volna ki, mert Trump elnök hivatali ideje alatt nem történt orosz támadás senki ellen.

– Trump esetleges visszatérésére a Fehér Házba úgy tekintünk, mint a békés jövő reményére

− fogalmazott a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter és Donald Trump (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)