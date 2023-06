A szerb elnököt ábrázoló bábut akasztottak fel Belgrádban

Hetek óta az erőszak ellen demonstrálnak az ellenzék képviselői és támogatóik Szerbiában. A legutóbbi tiltakozás alkalmával egy felakasztott, Alekszandar Vucsics elnököt ábrázoló báb is feltűnt.

Nyakkendőjénél fogva lógatták vascsőre a szerb elnököt ábrázoló bábot Belgrádban a tüntetők, akik ötödik alkalommal vonultak utcára az erőszak ellen, egyúttal Vucsics távozását követelve.

A nagyjából negyven centiméteres rongybaba összetéveszthetetlenül az államfőt ábrázolja. A figurát a valóságshow-kat gyakran műsorára tűző legnagyobb szerb kereskedelmi televízió logóját ábrázoló táblához erősítették. A csatorna nevét jelentő Pink TV mellé pedig az angol stink, azaz bűz kifejezést írták fel.

A rongybaba akasztásáról szóló képek gyorsan bejárták az internetet, és a kormányfő is reagált rá.

Ana Brnabics a Twitterre azt írta:

„Hogy magyarázzátok ezt a gyerekeknek?”

Hozzátette: az ő fia négyéves, és nem tudja, hogy miként magyarázza ezt el neki. A miniszterelnök hangsúlyozta: Vucsics barát, apa és egyúttal szülei gyermeke, ember, aki mindent megtesz, hogy Szerbia erősebb legyen.

Más a jövőképetek – rendben, de az akasztás… Így harcoltok az erőszak ellen?

– fűzte hozzá Brnabics.

Mint arról a Magyar Nemzet már szombaton is beszámolt, a tüntetés résztvevői a szerb parlament előtt gyülekeztek. A szervezők korábban arra kérték az embereket, hogy vigyenek virágot a tiltakozásra, amit az elnökség épületénél hagynak.

A több tízezres tömeg körbevette az elnökség épületét, s az „Alekszandar Vucsics, távozz!” rigmust skandálta, nem tudva arról, hogy az államfő ezekben a percekben is a munkahelyén tartózkodott. Vucsics nem ment ki a demonstráció résztvevői közé, s nem is lépett velük kapcsolatba.

Amikor a tüntetés véget ért, az Instagram-profilján tett közzé videót, melyben reagált a történtekre, s egységbe szólította az embereket.

Fél 11 van az elnökség épületében, de szeretném elmondani az embereknek, hogy itt az ideje, hogy egyesüljünk, hogy megpróbáljuk előre vinni az országunkat. Gyorsítani kell a gazdasági növekedést, nyolc százalék alá kell vinni az inflációt, növelni kell az életszínvonalat

– mondta a szerb elnök.

Vucsics hangsúlyozta: „A különbözőségeinkből kell demokratikus előnyt kovácsolni. El kell kezdeni a komoly problémákkal is foglalkozni, mint amilyen a koszovói helyzet s minden más, amivel az országunkat előre lehet vinni. Ez egy felhívás az ország minden emberének. Köszönöm mindenkinek, azoknak is, akik akasztással fenyegettek, azoknak is, akik támogatói üzeneteket küldtek. Csak együtt mehetünk a jövőbe, ami egy jobb életet jelent a nemzetünknek” – mondta az államfő.

A tüntetők számos üzenetet hagytak Vucsicsnak az elnökség épülete előtt. Egyebek mellett azt írták, „Vucsics, távozz”, „Erősebbek az erőszaknál”, „Ki vagy rúgva, hagyd el az elnökséget”, „Többen vagyunk”, „Menned kell”, „Kevesebb bor”.

A tüntetők ezúttal is elmondták, nem hagynak fel a minden hétvégén megtartott demonstrációsorozattal, míg nem teljesülnek a követeléseik.

A tiltakozók egy sor követelést fogalmaztak meg a médiával, a valóságshow-kal és a törvények tiszteletben tartásával kapcsolatban. Például azt, hogy vegyék el az országos frekvenciát a Pink és a Happy kereskedelmi televízióktól, hogy szüntessék be azon sajtótermékek nyomtatását, amelyek az erőszakot népszerűsítik, álhíreket jelentetnek meg, megszegik az újságírói kódexet, valamint hogy tiltsák be azokat a valóságshow-kat, melyek agressziót népszerűsítenek. Követelik továbbá a belügyminiszter és a Biztonsági Információs Ügynökség igazgatójának lemondását.

A tiltakozások azután kezdődtek, hogy május elején véres ámokfutásba kezdett egy hetedikes fiú az egyik belgrádi iskolában, másnap este pedig Mladenovacon egy fiatal férfi ölt meg több embert.