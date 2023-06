Elégedett az olasz miniszterelnök az uniós csúcson történtekkel

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint örömteli, hogy sikerült felhívni az uniós kormány- és államfők brüsszeli találkozóján a figyelmet arra, hogy milyen súlyos méreteket öltött a tömeges illegális migráció Európában. Az uniós vezetők kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján az olasz kormányfő úgy nyilatkozott, nyolc hónapja még elképzelhetetlen volt, hogy a tagországok egyhangúlag egyetértsenek a határvédelem megerősítésével. Meloni szerint paradigmaváltás történt az unióban, és ez Olaszországnak köszönhető.

Úgy véli, a korábban kételkedő tagországok vezetői végre megértették, hogy nem szabad különbséget tenni érkezési és másodlagos országok között, minden tagországot ugyanúgy érint a bevándorlás problémája, tehát a határok védelme jelenti a megoldást a migrációs krízisre. Meloni elégedettségét fejezte ki, amiért a bizottság elfogadta a javaslatot, hogy 12 milliárd euróval támogassa a határok védelmét.

Hangsúlyozta, hogy az észak- afrikai országokat stratégiai partnerként kell kezelni, nem csupán a migrációs szempontokra kell fókuszálni. Az olasz miniszterelnök kiemelte, rendkívüli jelentősége volt a június 11-i Tunéziai látogatásnak, amelyre Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte holland miniszterelnök is elkísérte. Meloni szerint a Tunéziával való együttműködési megállapodás pádaértékű lehet a többi afrikai kiindulási és tranzitországokkal való kooperációban is.

– Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kontinens külső határait

– hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. – Minden eszközt be kell vetnünk az emberkereskedelem felszámolására, hiszen szemtanúi lehettünk, micsoda cinizmussal tevékenykednek a bűnszervezetek a Földközi-tengeren – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt Mateusz Morawiecki lengyel elnök is tiltakozását fejezte ki. Mindkét ország évek óta harcol a kötelező migránskvóta elfogadása ellen, valamint azt szeretné elérni, hogy ebben a kérdésben egyhangú döntés legyen a tagországok között.

– Lengyelország jól tudja, mint jelent a szuverenitás, nincs rá szükség, hogy bárki is elmagyarázza. Hárommillió ukrán menekültet fogadott be, másfél millióan még mindig Lengyelországban vannak. A lengyelek megnyitották otthonaikat a valódi menekültek előtt

– nyilatkozta Morawiecki. Lengyelország elhanyagolható uniós támogatást kapott az ukrán menekültek után, most pedig húszezer euróra büntetnék minden egyes visszautasított bevándorló után – méltatlankodott az igazságtalan elbánás miatt a lengyel kormányfő. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek délelőtt az olasz delegáció brüsszeli székházában tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnökkel. Egyes sajtóelemzések szerint törést hozhatnak a lengyel–olasz kapcsolatokban a migráció megítélésében létrejött véleménykülönbségek. Mateusz Morawiecki ugyanis Giorgia Meloni egyik legfontosabb szövetségese az Európai Konzervatívok és Reformerek európai parlamenti pártcsaládban. A lengyel miniszterelnök a brüsszeli csúcstalálkozón cáfolta, hogy feszültségek alakultak volna ki olasz szövetségesével. Azt is hozzáfűzte, nem szeretnék, ha a lengyel városokban is megtörténne, ami Párizsban, Malmöben, Marseille-ben vagy Olaszországban zajlik.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek kétnapos tanácskozása előtt Brüsszelben 2023. június 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)