Hová tűnt Armageddon tábornok? – a Wagner-lázadás első bűnbakja lehet a hírhedt katonai vezető

Sajtóinformációk szerint őrizetbe vehették Oroszországban Szergej Szurovikin katonai vezetőt, hadseregtábornokot és helyettesét. Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor egyelőre nem kommentálta a nyilvánosság előtt a szombat óta nem látott Szurovikin állítólagos őrizetbe vételét. Nem hivatalos források szerint az „Armageddon-tábornokként” ismert Szurovikint Jevgenyij Prigozsin hét végi puccskísérletével összefüggésben tartóztathatták le.

Úgy látszik, ő (Szurovikin) a lázadás idején Prigozsin oldalát választotta, és elkapták őt

− mondta az egyik név nélküli forrás.

Közben Andrej Judin vezérezredes cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint Szurovikinnal együtt őt is a moszkvai Lefortovo-börtönben tartanák előzetes letartóztatásban. Az URA.RU tudósítójának annyit közölt, hogy,

Nyaralok. Otthon.

Dmitrij Peszkov, Kreml-szóvivő is reagált a történésékre. Úgy fogalmazott, hogy Szurovikin nem tudhatott Jevgenyij Prigozsin közelgő lázadásáról, és spekulációnak nevezte az ilyen kijelentéseket. Peszkov azt viszont nem kívánta kommentálni, hogy hol van Szurovikin, ehelyett azt tanácsolta az újságíróknak, hogy kérdéseikkel a védelmi minisztériumhoz forduljanak.

Korábban a New York Times közölte, hogy Szurovikin előre tudhatott a Wagner-csoport lázadásáról, és az orosz hatóságok vizsgálják, hogy bűntársnak tekinthető-e. Az amerikai napilap meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva egyébként arról is írt, hogy más magas rangú tábornokok is tudhattak a puccskísérletről, Prigozsin éppen ezért indította el a felkelést annak tudtában, hogy támogatni fogják.

Közben a Moscow Times portál is azt írta, hogy Szurovikint letartóztatták. Alekszej Venediktov újságíró – forrásaira hivatkozva – bejelentette, hogy Szurovikin napok óta nem tartja a kapcsolatot családjával, testőreivel pedig nem lehet kapcsolatba lépni. Ezt azonban hivatalosan senki nem erősítette meg eddig.

Sőt, egyes források szerint maga Szurovikin lánya is arról beszélt nemrégiben: apját nem tartóztatták le, jól van és a munkáját végzi.

Mint feljebb is írtuk, a Kreml szerdán „spekulációnak” minősítette a Times Szurovikinről szóló jelentését.

Most sokféle spekuláció és pletyka kering az események körül

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője orosz hírügynökségek szerint. Hozzátette: szerinte ez is egy példa erre.

Szurovikin egyébként a lázadás napján egyértelmű üzenetet küldött Prigozsinnak és beosztottjainak, hogy hagyják abba azt.

A BBC orosz nyelvű szolgáltatása is arról számolt be, hogy különféle pletykák láttak napvilágot arról, hogy állítólag letartóztatták a katonai vezetőt. Erről azonban nincs hivatalos információ, ugyanakkor a katonai tudósítók csütörtökön azt írták, hogy a tábornok továbbra is Ukrajnában lát el feladatokat.

Szurovikin egyébként 2022. októbere és 2023. januárja között három hónapig irányította az orosz haderőt Ukrajnában, amíg le nem váltotta Valerij Geraszimov vezérkari főnök.

