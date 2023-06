Már a belügyminiszter is elnök lenne Mexikóban

Bejelentette posztjáról való távozási szándékát szerdán Adán Augusto López mexikói belügyminiszter, az államfő egyik bizalmasa, hogy a kormánypárton belüli versenyben indulhasson az elnökjelöltségért a jövő évi államfőválasztásra.

Nem fogok lemondani, hanem megkértem az elnököt, hogy mentsen fel a tisztségemből

– jelentette ki a belügyminiszter újságírók előtt azután, hogy beszélt Andrés Manuel López Obrador elnökkel. A mexikói törvények szerint a belügyminiszteri poszt az elnök után a második legbefolyásosabb a kormányban. A kormányzó Nemzeti Újjászületési Mozgalom (Morena) pártnak szabályzata szerint egy jelöltje lehet az államfőválasztáson, ezért több jelölt esetén belső választást kell rendezni. Eddig hárman jelezték a Morenában, hogy indulnak az elnökjelöltségért.

Elsőként Marcelo Ebrard korábbi külügyminiszter, majd Claudia Sheinbaum, Mexikóváros polgármestere jelentette be indulását a párton belüli versenyben. Sheinbaum hétfőn jelentette be, hogy Ebrardhoz hasonlóan, péntektől hivatalosan is kampányt kezd az elnökjelöltségért. A legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények szerint Sheinbaum a legesélyesebb, őt követi Ebrard. A Morena szeptember 6-án hirdeti ki hivatalos elnökjelöltjét a 2024-es elnökválasztásra.

