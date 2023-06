Őrizetbe vették a francia hatóságok a tinédzsert lelövő rendőrt, az áldozat ügyvédje szerint ez kivégzés volt

Az elmúlt években többen meghaltak vagy megsérültek a francia rendőrség beavatkozásai során. Ahogy arról lapunk is beszámolt, legutóbb, kedd este egy 17 éves fiú hunyt el, miután egy közúti ellenőrzés alkalmával egy rendőr lelőtte őt. Családja ügyvédei elmondták: a fiatalkorú sofőr, akit Nael M.-nek hívtak, a helyszínen meghalt. Az eset Párizs Nanterre nevű külvárosában történt.

Az eseményeket követően utcai zavargások törtek ki Párizs elővárosában. A tüntetők felgyújtották a Mantes-la-Jolie-i városházát, a rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be ellenük, de végül kénytelen volt meghátrálni. A zavargások során a belügyi szervek 31 embert állítottak elő, 25 rendőr megsebesült, 40 autó kiégett.

A Sky News brit televíziós hírcsatorna beszámolója szerint a francia kormány fokozott rendőri jelenlétet jelentett be Párizs és más nagyvárosok környékén, hogy megakadályozza a további rendbontásokat. Ennek értelmében szerdán kétezer rendőrt helyeztek szolgálatba a francia fővárosban és más nagyvárosokban a rend fenntartása érdekében.

A lövést leadó rendőrt emberölés gyanújával őrizetbe vették

– közölte a párizsi helyi ügyészség.

A hatóság emberei védekezésül azt mondták, hogy úgy érezték, veszélyben forgott az életük, mert szerintük a sofőr azzal fenyegetőzött, hogy elgázolja őket. Az áldozat családja ezt az állítást elutasította. Ügyvédeik arra a közösségi oldalakon terjedő videóra hivatkoznak, amin az látszik, hogy két rendőr hajol be a vezetői oldalon a sárga autóba, s jól láthatóan pisztolyt is tart a kezében az egyik egyenruhás. Ezután a kocsi elhajt mellettük, majd a lövés is jól hallatszik. A gépjármű ezt követően egy közeli oszlopnak ütközött.

A felvételen hallható, hogy valaki azt mondja: "Mindjárt kapsz egy golyót a fejedbe!", de nem lehet pontosan azonosítani a beszélőt.

A sértett a lövéstől megsebesült, majd a helyszínen életét vesztette – erősítette meg közleményében az ügyészség. A lövöldözés idején még ketten ültek az autóban –, az egyik elmenekült, míg egy másik, szintén kiskorút letartóztatták és őrizetbe vették a rendőrök. A hatóságok két külön vizsgálatot indítottak a tinédzser halála után – az egyiket egy hivatalos személy által elkövetett gyilkosság miatt, a másikat pedig azzal kapcsolatban, hogy a sofőr nem állította meg a járművét, valamint rendőr elleni gyilkossági kísérlet miatt is.

Laurent Nunez párizsi rendőrfőnök a BFMTV francia televíziónak azt mondta, hogy a rendőr tettei „kérdéseket vetnek fel”, bár azt sugallta, hogy a rendőr fenyegetve érezhette magát. Eközben az áldozat családját képviselő egyik ügyvéd, Jennifer Cambla azt mondta a helyi médiának, hogy semmi sem igazolhatja a történteket, és a halált „kivégzésnek” minősítette. Gérald Darmanin francia belügyminiszter közölte: a rendőrség felügyeleti szerve (IPGN) belső vizsgálatot indított az ügyben.

A család ügyvédjei szerint Nahel 14 éves kora óta magas szinten rögbizett, pizzafutárként dolgozott Nanterre-ben, soha nem volt dolga a rendőrséggel. A TikTok közösségi oldalon a megölt fiú anyja csütörtök délutánra megemlékezésre hívott mindenkit a nanterre-i prefektúra elé.

A rendőrök fegyverhasználatát 2017 óta új törvény szabályozza Franciaországban. Azóta joguk van arra a gépkocsira rálőni, amelynek vezetője ellenáll az igazoltatásnak, ha másképp nem tudják megállítani a járművet, és ha megítélésük szerint a sofőr veszélyezteti mások vagy a rendőrök életét. Korábban a rendőrök csak jogos önvédelemre használhatták a szolgálati fegyverüket.

A BBC brit hírügynökség beszámolója szerint Nael M már a második személy idén Franciaországban, aki egy igazoltatás közbeni rendőri lövöldözésben életét vesztette. Tavaly rekordszámú, 13 ember halt meg ilyen módon.

Sajtóértesülések előrevetítik azt is, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a keddi zavargások a következő éjszakákra is kiterjednek. A forró idő, a hosszú esték és a tanév vége könnyen párosulhat az igazságos felháborodás érzésével. Ez pedig több fiatalt vihet az utcákra.

A francia elnök egyébként elítélte a rendőri intézkedést. Megmagyarázhatatlannak és megbocsáthatatlannak nevezte Emmanuel Macron, hogy egy közúti ellenőrzés során egy rendőr lelőtt egy 17 éves fiatalt. Mint mondta, szeretné, ha az igazságszolgáltatás a lehető leggyorsabban „végezné a munkáját”.