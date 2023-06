Tagadja a korrupciós vádakat a párizsi olimpia szervezője

Botrányok az olimpiák körül

A közelmúltban több olimpiával kapcsolatban is felmerültek szavazatvásárlási és korrupciós vádak, a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpiához és a 2021-es tokiói játékokhoz kapcsolódó botrányok például több NOB-tag eltávolításához vezettek. Párizs a 2024-es játékok szervezőjeként az átláthatóságra, a nyitottságra és a társadalmi igazságosságra összpontosítva igyekezett megkülönböztetni magát.

A párizsi olimpia, amelyet az elmúlt évtizedek legjelentősebb franciaországi eseményeként emlegetnek, a nyitottság és a demokrácia ünnepe kíván lenni a közelmúlt járványügyi intézkedések által beárnyékolt olimpiái után.

Azonban a kritikusok szerint ezek csak puszta szavak: a Saccage 2024 olimpiaellenes szervezet szerint például a játékoknak széles körű negatív ökológiai és társadalmi hatása lenne, és üdvözölték a szervezők ellen indított vizsgálatokat.

Biztonsági aggályok

Nem csupán a korrupciós vádak árnyékolják be a jövő évi párizsi olimpia előkészületeit. A megnyitó ünnepség biztonságával kapcsolatban is komoly aggályok merültek fel, mivel Párizs a Szajnán megrendezett vízi műsorral szeretné bemutatni a várost, azonban a tervezett helyszínt több szakértő is biztosíthatatlannak titulálta.

A tervek szerint a show az Austerlitz és az Iéna híd közötti hat kilométeres szakaszon lesz látható. A nemzetközi sportdelegációk és az államfők 160 hajón csodálhatják majd a műsort, míg a két rakparton – összesen 12 kilométer hosszan – a hatszázezer néző. A többi helyszínen akár kétmillió látogató követheti figyelemmel az eseményt. Az elképzelés tehát hiába grandiózus, közbiztonsági szempontból rémálommá válhat a francia rendfenntartók számára. A francia kormány ezért már 2021-ben közbeszerzési pályázatot írt ki, remélve, hogy 22 ezer biztonsági őrt is felbérelhet a magánszektorból, hogy velük támogassa meg a nemzeti rendőrség, a nemzeti csendőrség és a francia katonaság által kivezényelt alakulatokat, amelyeket még mindig elégtelennek ítélnek meg a biztonsági szakértők.