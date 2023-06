Történelmi látogatásra utazik a horvát miniszterelnök

Jövő pénteken látogat Szerbiába Horvátország miniszterelnöke. Andrej Plenkovic Szabadkán találkozik hivatali kollégájával, Ana Brnabiccsal − írja az N1 szerbiai hírtelevízió horvát forrásokra hivatkozva. A sajtó arról viszont még csak találgat, hogy a horvát kormányfő Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnökkel is egy asztalhoz ül-e.

Zágráb és Belgrád között rengeteg a megoldatlan politikai kérdés és probléma. A két ország vezetése közötti feszültség is kézzelfogható. A Jutarnji List nevű horvát napilap a látogatásról szóló cikkében úgy fogalmaz, Horvátországnak Szerbiával van a legtöbb lezáratlan kérdése és gondja, és ez az egyetlen szomszédos ország, ahol Andrej Plenkovic a kormányfői mandátuma alatt még nem járt.

A horvát miniszterelnök június 23-án utazik Szerbiába. Ekkor ünneplik ugyanis az ottani nemzettársai a horvát közösség napját Szerbiában. Szabadkán ebből az alkalomból megnyitják a Horvát Házat is, amelynek felépítését a zágrábi kabinet támogatta.

Habár Plenkovic formálisan nézve a szerbiai horvát kisebbségi önkormányzat, a kisebbségügyi miniszer és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetség meghívására érkezik a szomszédos országba, a látogatás központi eseménye valószínűleg az Ana Brnabiccsal való találkozó lesz. A szerb miniszterelnök áprilisban járt Zágrábban az ottani Szerb Nemzeti Tanács nagygyűlésén.

Уочи учешћа на 4. Великој скупштини @SrpskoV састанак са @AndrejPlenkovic и размена ставова о обнављању конструктивног дијалога као путу за решавање отворених питања, уз жељу за унапређењем сарадње у областима важним за цео регион, као и за српску заједницу у 🇭🇷 и хрватску у 🇷🇸. pic.twitter.com/eJ5D8wxblZ — Aна Брнабић (@SerbianPM) April 30, 2023

A megbeszélés témái között szerepel a kisebbségek helyzetének erősítése, a gazdasági, a kulturális, az infrastrukturális fejlesztések és Szerbia európai útja is − tudta meg a Jutarnji List a horvát kormányhoz közeli forrásokból.

A horvát lap szerint a látogatással kapcsolatban az is egy fontos kérdés, hogy Andrej Plenkovic amellett, hogy horvát–szerb ügyekben egyeztet, az EU küldöttjeként is szerepet vállal-e. Mint fogalmaz az újság, az Európai Unió és Szerbia között azért romlott meg a viszony, mert Belgrád nem hajlandó azon brüsszeli elvárásoknak megfelelni, hogy szankciókat vezessen be Moszkvával szemben.

Hogy miről lesz szó konkrétan Szerbia európai útjával kapcsolatban, azt egyelőre nem árulhatjuk el. Hasonlóképpen nem tudjuk megmondani azt sem, hogy lesz-e találkozó Plenkovic és Alekszandar Vucsics elnök között

− mondták kormányközeli források a Jutarnji list újságírójának.





Borítókép: Andrej Plenkovic horvát kormányfő 2023. március 17-én (Forrás: Twitter/Andrej Plenkovic)